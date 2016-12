Feriado sin muchedumbres en Quito

La congestión y la aglomeración no fue el factor común en Quito durante este feriado navideño. Balnearios, calles del Centro Histórico y centros comerciales no lucieron abarrotados. En la zona patrimonial de la urbe, aunque sí hubo visitantes y compradores, hasta el mediodía de este domingo 25 de diciembre, los transeúntes no abarrotaron las vías del Centro Histórico. En la calle Chile, uno de los policías metropolitanos informó que la comunidad sí ha acudido al sector. Pero, a diferencia de otros años, la afluencia ha sido menor.

En la calle Chile, una de las más concurridas del sector, se dispusieron cuatro efectivos metropolitanos por cada cuadra. Esta distribución fue parte del plan de seguridad por la época navideña. Uno de ellos informó que la afluencia de ciudadanos fue menor que en años pasados.



Alicia Tarapués, comerciante del Centro Comercial Granada, “no se podía quejar por las ventas”. No obstante, hasta este domingo, no podía recuperar la inversión de USD 10 000 que ella y su compañera de local, Blanca Rivadeneira, hicieron para la época. Ambas guardan la misma esperanza: que hasta fin de año las ventas mejoren. El incremento de los compradores se sintió desde el sábado pasado. Además, trabajan en jornada extendida, de 08:00 a 20:00.



El domingo de peatonización fue uno de los atractivos. Los artesanos que se ubicaron en la calle García Moreno le pusieron énfasis en los artículos alusivos a la fecha.



Balnearios como La Merced y El Tingo (privado y municipal, respectivamente), tampoco tuvieron gran afluencia, al menos hasta este mediodía.



En El Tingo, desde las 06:30 hasta alrededor de las 13:00, ingresaron unas 400 paseantes. En este feriado, comentó el administrador del balneario, Eduardo Morales, no recibieron la disposición de permitir la entrada gratuita, como ha ocurrido en vacaciones anteriores.



El sábado tampoco hubo mucha gente. A La Merced llegaron 180 personas. Personal del establecimiento hizo una comparación respecto de feriados anteriores. En el descanso por Carnaval, recibieron unas 4 000. En el lugar hay varias opciones para los visitantes: aguas termales, canchas, sitios para acampar y hasta servicios de terapias con masajes. Este lunes 26 de diciembre no abrirán.



En los centros comerciales, el movimiento fue variado. En el norte de la urbe, en el CCI, por ejemplo, se evidenció concurrencia de personas. La circulación vehicular, según reportó la Agencia Metropolitana de Tránsito, mediante su cuenta de Twitter, tampoco tuvo un fuerte impacto.