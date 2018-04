El feriado de mayo se mira con optimismo

LEA TAMBIÉN

Los operadores turísticos de la Costa han unido esfuerzos para que el feriado por el Día del Trabajador, que empieza este 28 de abril y se extiende hasta el lunes 30, no pase desapercibido por los problemas en la frontera norte con Colombia.

En Manabí, Esmeraldas y Guayas, el sector turístico ofrecerá descuentos en hospedajes y restaurantes para atraer a los viajeros. El cantón Baños de Agua Santa, en la Sierra, tendrá una oferta similar.



Los operadores turísticos resolvieron implementar estas estrategias para que el feriado de tres días no se afecte con los hechos de violencia ocurridos a más de 200 kilómetros de las playas de Esmeraldas, a 448 km de Guayas y a 419 km de Baños. Es la distancia que hay entre la zona del conflicto (San Lorenzo) con esas provincias.



Víctor Orellana, director provincial de la Cámara de Turismo en Esmeraldas, señaló que los problemas fronterizos han golpeado al sector turístico de la provincia. “Por eso se ha empezado un proceso para generar confianza entre quienes decidan visitarla”.



El ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, aseguró que los problemas en Esmeraldas están focalizados en el cantón San Lorenzo, y que el Gobierno ha garantizado la libre circulación y seguridad en el resto del territorio.



El alcalde de Esmeraldas, Lenin Lara, sostuvo que esto no ha tenido incidencia en playas turísticas como Las Palmas, en el cantón Esmeraldas, Tonsupa y Atacames, en el sur.



El Burgomaestre informó que para el feriado habrá operativos en vías, playas y zonas turísticas, para precautelar la seguridad de los viajeros.

La oferta de los hoteleros de Atacames incluyó una reducción del costo de alojamiento de hasta un 30%. También habrá rebajas del 10% en alimentación.



La presidenta de la Cámara de Turismo de Atacames, Sara Moyano, auguró una recuperación del descenso de turistas que les ha significado el primer trimestre de este año.



En ese período se registró un 16,67%, pero en igual lapso del año previo la afluencia fue del 33,33%, según los operadores.



Los hoteleros del balneario de Las Palmas establecieron contactos con 45 agencias de viajes de Colombia para recibir a turistas. Les ofrecieron un descuento de hasta el 50% en el costo de hospedaje, afirmó el directivo Víctor Orellana.



En Manabí también habrá descuentos en las playas de Pedernales, Jama y Canoa (San Vicente). Según la Cámara de Turismo provincial, se esperan 60 000 visitantes.



Franklin Loor, hotelero de Pedernales, señaló que el gremio se ha reunido y las expectativas para este feriado no son positivas. Eso debido a que este año el asueto también coincidió con el inicio de clases en la región Costa.



Henry Zambrano, operador turístico de Manta, analizó la posibilidad de que en este feriado no haya mayor movimiento de turistas o que el viajero elija otros destinos.



Para contrarrestar esa visión, en la provincia habrá rebajas del 30% en los hoteles y restaurantes de zonas de playa.



Según la Cámara de Turismo de Manabí, hasta el jueves (19 de abril) de la semana anterior se reservó el 20% de la plaza hotelera, que es de alrededor de 16 000.



Los servidores turísticos también difunden alternativas en la Sierra. Los hoteleros de esta región también barajaron la posibilidad de que pocas personas decidan viajar.



Martin Dillon, expresidente de la Cámara de Turismo de Baños, teme que el tema de la inseguridad en la frontera norte cause un efecto multiplicador que afecte al país.



A esto, dijo Dillon, se suma el inicio de las actividades educativas en la Costa. “Se espera una ocupación de entre el 35% y el 40% de la capacidad hotelera” en Baños. Esta ciudad cuenta con 8 000 plazas para el hospedaje de turistas.



Sugerencias para el viaje

​

Revise el estado de las vías y carreteras antes de viajar. El Ministerio de Transporte publica en sus redes sociales un reporte diario.



Verifique las señales o banderas que se ponen en las playas para alertar sobre posibles cambios en el comportamiento del mar.



Realice pausas durante su recorrido. Lo más recomendable es hacer ­paradas continuas, en sitios poblados, si realiza un viaje que dura varias horas.



Planifique su hora de salida si va por carretera y averigüe sobre posibles contraflujos. Estas medidas se aplican al inicio y al final de cada feriado.