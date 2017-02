En el feriado de Carnaval habrá oleajes y aguajes

El Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) informó que durante el feriado de Carnaval se presentarán oleajes a lo largo del perfil costero ecuatoriano provenientes del Pacífico sur, con intensidad moderada. Además se señaló que desde el 27 de febrero hasta el 2 de marzo habrá un periodo de aguaje.

El Inocar detalló que desde el 24 de febrero hasta el 1 marzo en el borde costero continental, a excepción de la provincia de Esmeraldas, las olas se aproximarán con dirección oeste-suroeste y oeste.



La altura de las mismas disminuirán de un rango de 0.5 y 1.5 metros al inicio del feriado hasta 0.4 y 1.2 metros al final. En la provincia de Esmeraldas, a diferencia del resto del litoral, predominará el oleaje con dirección oeste-noroeste.



Por las condiciones de aguaje y las características de las olas, en el borde costero continental e insular, se prevé un estado de mar agitado desde el 27 de febrero hasta el 2 de marzo.



El Inocar recomienda tener precaución durante los días de aguaje por la intensidad con que rompen las olas cerca de la orilla, sobretodo en cuando el agua alcanza su nivel más alto. También pide estar alertas a la posible formación de corrientes de resaca.



¿Por qué siempre hay aguaje en el feriado de Carnaval?



Según el Inocar, los aguajes durante los feriados de Carnaval se dan por una serie de eventos astronómicos y oceanográficos que regulan el nivel del mar en todo el planeta. “Los aguajes tienen una explicación astronómica, oceanográfica e incluso religiosa, muy poco conocido por la comunidad”, indicó el Instituto.



Los aguajes son causados por la atracción gravitacional que ejercen la Luna y el Sol sobre los cuerpos de agua de nuestro planeta y se manifiesta con incrementos del nivel del mar por encima de su altura normal durante la pleamar (altura máxima alcanzada por la marea) y una disminución en bajamar.



Estos aguajes aparecen continuamente en Luna Llena y Luna Nueva, por la ubicación relativa entre el Sol y la Luna respecto a la Tierra, además son cíclicos. Esto hace que se produzcan con un período de ocurrencia entre aproximadamente 14 y 15 días.



El aguaje de Carnaval también tiene relación con los 40 días que existen entre el Miércoles de Ceniza que cierra el Carnaval y el Domingo de Ramos, conocido como Cuaresma. Cuatro días después del Domingo de Ramos es Jueves Santo, cuando empieza otro período de similares características en el mar.



La periodicidad que tienen los aguajes entre 14 y 15 días, hacen que 44 días antes del aguaje de la Semana Santa haya otro fenómeno similar producido por una Luna Nueva, es decir que siempre existirá esa condición del mar durante la semana de Carnaval.



Para el Inocar, conocer estas causas técnicas permitirán disfrutar de mejor manera el mar y la playa, tomando en cuenta siempre las precauciones necesarias para evitar pérdidas humanas y materiales.



Recomendaciones de seguridad



Los pobladores de las zonas costeras, turistas deben estar atentos a las señales y avisos emitidos por los organismos de control, no ingresar al mar solos y en lo posible mantenerse en el área destinada para bañistas.



Si no hay bandera o no tiene claro su mensaje, antes de ingresar en el agua, pregunte a personal autorizado, quienes le pueden informar acerca de las características de la playa donde se encuentran, por ejemplo: cuales son las áreas peligrosas o información sobre los horarios de mareas.



En caso de ser arrastrados por la corriente de resaca, es imprescindible mantener la calma y no luchar contra la corriente. Recuerde nadar en dirección paralela a la orilla hasta que deje de sentir la fuerza de arrastre o mantenerse flotando hasta ser rescatado.



Quienes realizan labores en embarcaciones pequeñas deben utilizar los implementos de seguridad, especialmente chalecos salvavidas y equipos de comunicación en buen estado.



La Cruz Roja Ecuatoriana recomienda estar atentos a las señales visuales colocadas en las playas, que son banderas de color con distinto significado: rojo: peligro; amarillo: prevención; verde: normal