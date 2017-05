La Feria Mundial de la Rosa se viene en su segunda edición

Durante siete días, desde el viernes 12 hasta el jueves 18 de mayo de 2017, se realizará la Feria Mundial de la Rosa, en Tabacundo, ubicado en el cantón Pedro Moncayo (a 45 minutos de Quito). Será la segunda edición y habrá más de 15 eventos.

Boris Gualsaqui, alcalde de Pedro Moncayo, realizó este miércoles 10 de mayo el lanzamiento oficial de la feria. Indicó que el Ecuador es el tercer exportador de flores a escala mundial y sus rosas han sido galardonadas por su belleza y su calidad. Es por eso que el cantón Pedro Moncayo, uno de los principales productores de rosas en el país, será el escenario de la Feria Mundial de la Rosa.



En alianza con organizaciones del sector público y privado, se ha preparado una fiesta con diversas actividades, como el Tour de la Rosa, que se realizará el 13 y 14 de mayo. En esos dos días se podrá disfrutar de 10 esculturas gigantes elaboradas con rosas, las cuales estarán ubicadas en cuatro puntos activos de Tabacundo. Habrá colibríes y boquetes gigantes, de tres metros de diámetro.



También se prevé, para el fin de semana, el concurso 'Mi balcón Tabacundeño' y recorridos turísticos por Mojanda, y las empresas Agroecología y Floricultura.



No faltarán el ciclopaseo 'Ruta de las Flores', el festival de música y el concurso de bandas de pueblo.



Una de las actividades más destacadas, prevista para el domingo 14 de mayo será el desfile de rosas y carrozas, que se realizará desde las 10:00; en este último evento se mostrará toda la belleza de las rosas.



A partir del martes 16, y hasta el jueves 18 de mayo se prevé la Tercera Cumbre Mundial de Floricultura; también se incluirá la Primera Ronda de Negocios 'Capital Mundial de la Rosa'.



María Cecilia Cisneros, gerente de la Corporación Floricultores Tabacundo, señaló que esta cumbre será organizada por los ex alumnos ecuatorianos de la Universidad Zamorano, y va dirigida a todos los técnicos de las fincas floricolas del país, con charlas magistrales a cargo de los decanos de la Universidad hondureña.



El alcalde Gualsaqui recordó que en el 2015 se realizó la primera feria y "fue todo un éxito, pues permitió llegar a acuerdos para que las actividades económicas despeguen". La versión 2016 no se realizó por el terremoto del 16 de abril.