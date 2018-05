Federación portuguesa entrega viviendas a los afectados por incendios

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Fernando Gomes, entregó este martes 29 de mayo del 2018 las llaves de las dos primeras viviendas de un total de 12 que la entidad otorgará a familias afectadas por los incendios del 2017.

Según indicó este martes la FPF en un comunicado, Gomes visitó varias localidades que fueron arrasadas por los fuegos y entregó personalmente las llaves de una nueva casa a una familia del municipio de Oleiros, situado en el centro del país.



Esta tarde, el presidente de la FPF hará entrega de una nueva casa a una familia de Macieira, en la zona norte de Portugal.



Gomes también estuvo en casas ya rehabilitadas en las localidades de Mortágua y Oliveira do Hospital junto con su homólogo de la Asociación de Fútbol de Viseu, José Alberto Ferreira.



La rehabilitación de viviendas forma parte de la campaña "Tudo por Portugal" ("Todo por Portugal"), con la que la federación lusa recaudó 721 941,79 euros a partir de los ingresos obtenidos por las entradas de los amistosos disputados en noviembre contra Arabia Saudí y Estados Unidos, así como de donaciones por teléfono.



El objetivo es ayudar a 12 familias de las zonas centro y norte del país cuyas viviendas principales fueron destruidas, que no cuentan con pólizas de seguro y no cumplen las condiciones requeridas para obtener las ayudas establecidas por el Gobierno.