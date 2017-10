Fedecámaras de Comercio y Aduanas, en polémica por señalamientos a importadores

Una polémica se generó entre las Cámaras de Comercio y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) sobre la supuesta subvaloración en el costo de importación del 70% de los productos que ingresan al país, a propósito de la aplicación de una tasa de control aduanero.

Mauro Andino, director de Senae, dijo que no ha pretendido señalar a todo el sector empresarial del país como “defraudador”, que es “falso e infundado” sostener eso, como pretenden “posicionar” algunos sectores.



En un comunicado difundido este viernes 20 de octubre del 2017 sostuvo que “no ha existido un señalamiento de tal naturaleza, al contrario, compartimos la idea que la honestidad es un valor practicado por la mayoría de ecuatorianos”.



En una rueda de prensa del pasado miércoles el Director de Senae señaló que el 70% de los productos importados tienen una subvaloración por lo que se genera una evasión tributaria. Por eso, la tasa de USD 0,10 se aplicará a todas las importaciones.



La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) difundió el jueves un documento, sobre su posición estratégica, afirmando que esas declaraciones iban en detrimento de la reputación de los importadores. Por lo que demandó respeto para el sector y exigió pruebas de las denuncias de supuesta defraudación.



Al respecto, el director del Senae dijo que esa afirmación “no se condice” con que él expresó. Y se ratifica en que la aplicación de la tasa “se justifica por el grave problema que genera la defraudación, identificado tras un estudio riguroso de las bases de declaraciones aduaneras y otras fuentes de información”.



Pablo Arosemena, presidente de la CCG, el jueves pasado en una rueda de prensa expresó que el sector comercial estaba indignado, ya que se afectaba el buen nombre de los empresarios ecuatorianos y que constituían “frases injuriosas”.



“Si tienen pruebas que las demuestren”, dijo. Además, que Andino no estaba a la altura del nuevo estilo de hacer política en el país y al ambiente de diálogo que promueve el presidente Lenín Moreno.



Arosemena también señaló que esta tasa y las salvaguardas que se pretenden aplicar a 375 partidas son unas “salvaguardias recargadas”. Sostuvo que en dos años de vigencia de las salvaguardas supuestamente se destruyeron 270 000 plazas de trabajo.



La Federación de Cámaras de Comercio se reunió en Guayaquil el jueves para hacer pública su postura ante las medidas económicas y pidió al Mandatario que no las aplique. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, recordó que con las salvaguardias se recaudaron USD 730 millones y que con las nuevas tasas e impuestos el Gobierno busca recaudar USD 900 millones.



Expresó que lo más preocupante era la daño que podían sufrir con estas medidas los acuerdos comerciales con la Unión Europea, las resoluciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las acciones que había emprendido el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, para activar nuevos mercados con Estados Unidos. “No se puede proteger la dolarización con más impuestos”, acotó.



Alarcón aseguró que la próxima semana se reunirán con el Comité Empresarial Ecuatoriano y seguirán las conversaciones para evitar la aplicación de las medidas.

En tanto, que Arosemena sostiene que el frente económico “está actuando de espaldas a la ciudadanía, aplicando la misma fórmula tóxica de deuda más recaudación”.