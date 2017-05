Aspirantes a Constituyente en Venezuela deberán inscribirse entre el 31 de mayo y el 1 de junio

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, anunció hoy (25 de mayo de 2017) que quienes aspiren a convertirse en corredactores de la nueva Constitución deberán inscribir su postulación entre el miércoles y el jueves de la próxima semana (31 de mayo-1 de junio de 2017).

"Todas aquellas personas que tengan la intención de participar deben inscribirse en ese portal que está abriendo el Consejo Nacional Electoral", dijo Lucena desde la sede del organismo que preside, en declaraciones que fueron transmitidas por el canal estatal VTV.



Aunque no precisó cuándo se celebrará esa elección, adelantó que el organismo evalúa un "mecanismo novedoso" para que, posiblemente, se realicen dos procesos electorales a fin de elegir a constituyentes en el ámbito sectorial y territorial, por separado.



"En las próximas horas anunciaremos completamente el cronograma y las fechas para estas elecciones si finalmente nos decidimos, técnicamente analizando todos los tiempos, por un solo día o por diferentes días", sostuvo.



La rectora indicó que los aspirantes "van a poder bajar la planilla (formulario) autorizada y oficial" en donde deberán recoger el apoyo del equivalente al 3 % del registro electoral o sectorial, como requisito para anotar sus candidaturas.



Asimismo, explicó que serán 545 los elegidos, cinco más de los propuestos por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, entre los que habrá ocho electos por los pueblos indígenas, 364 a través de votaciones territoriales tradicionales y 173 "a través de los sectores".



Lucena detalló que el total de los constituyentes en el ámbito sectorial será distribuido entre 24 electos por los estudiantes, 8 por campesinos y pescadores, 5 por los empresarios, 28 por los pensionistas, 24 por los consejos comunales y 79 por los trabajadores.



Por otra parte, aseguró que el cronograma para la elección de gobernadores y de consejos legislativos, que debieron realizarse el año pasado, "continúa su curso" y que el CNE trabaja en base a la fecha ya anunciada del 10 de diciembre para estos comicios.



La funcionaria rechazó las críticas hechas por algunas organizaciones políticas que, dijo, "no creen en la vía electoral" para dirimir sus diferencias y comenzaron a "atacar" al CNE para generar confusión sobre la fijación de las fechas de los comicios.



Sostuvo que el ente electoral ha venido trabajando "con gran responsabilidad" y "en sus tiempos" por lo que pidió hacer a un lado "los llamados de la violencia y de la incertidumbre en que quieren sumir al país".



Lucena aseguró en octubre pasado que las elecciones de gobernadores se harían a finales del primer semestre de este año y que las votaciones de alcaldes se harían en el segundo semestre, aunque no ha habido anuncios sobre este último proceso.



Luego, el rector electoral Luis Emilio Rondón, el único de las cinco autoridades del CNE contrario al chavismo, aseguró ante periodistas que el ente no ha formalizado "ninguna convocatoria" a votaciones "por lo que no parece conveniente el estar hablando de número de constituyentistas o inicio de la fase de proceso de postulaciones".

Rondón reiteró que las bases del proceso constituyente propuestas por Maduro deben ser modificadas pues "tienen aspectos de inconstitucionalidad muy claros, que deben ser corregidos por el CNE para poder avanzar".