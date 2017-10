Renegociación de contratos petroleros con China arranca el 17 de octubre

Los contratos de venta de petróleo a largo plazo que mantiene Ecuador con China serán renegociados. Este proceso se realizará este 17 de octubre del 2017 en Houston, en Estados Unidos.

A esta cita está previsto que acuda Byron Ojeda, gerente general de Petroecuador, y los representantes de las empresas Petrochina y Unipec. Por ahora, en este encuentro, no se incluirán a delegados de la empresa tailandesa PTT Trading International, con quienes también se mantiene contratos de venta a largo plazo.



En esta primera ronda de negociación, Petroecuador planteará mejores condiciones económicas para Ecuador, en la entrega de crudo que se hace a las empresas chinas. Para esto, la estatal petrolera ecuatoriana propondrá una fórmula nueva que se basa en una publicación conocida como Platts. Esta permitiría que Ecuador reciba alrededor de USD 0,50 extras por barril entregado a estas empresas asiáticas.



En total, en los contratos a largo plazo suscritos por el Gobierno anterior, está pendiente la entrega de alrededor de 518 millones de barriles de petróleo. Esto generaría, aplicando la nueva fórmula, USD 259 millones extras para el Ecuador.



Antes de proponer la fórmula de Platts, en estos contratos se empleaba un método de cálculo que se publicaba en la revista internacional especializada Argus. Sin embargo, desde septiembre del 2017, Argus ya no incluye uno de estos componentes que servían como referente para determinar el precio del barril de petróleo ecuatoriano. Este índice que no aparece en estos ejemplares se llamaba Coke.

Debido a estas condiciones, Petroecuador planteará inicialmente a las empresas chinas su propuesta para revisar los contratos de ventas de petróleo a largo plazo. La aspiración es llegar a un acuerdo. La negociación con la empresa tailandesa PTT Trading International se definirá más adelante.