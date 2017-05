Las FARC insisten en alargar fechas para la entrega de armas y desmovilizarse

El número dos las FARC, Luciano Marín, alias 'Iván Márquez', subrayó este sábado 27 de mayo de 2017 la necesidad de ampliar el calendario de 180 días para la dejación de armas y desmovilización de esa guerrilla, que inicialmente concluye el próximo lunes 29 de mayo.

"Trabajamos para explicarle al país lo que viene; tenemos que pensar en una recalendarización", afirmó Márquez en una rueda de prensa en Bogotá con motivo de los 53 años de fundación de ese grupo guerrillero.



Márquez respaldó la palabras de Seusis Pausias Hernández, alias 'Jesús Santrich', uno de los miembros del equipo negociador de las FARC, quien ayer señaló que necesitan al menos "dos meses más" para concluir el proceso de dejación de armas.



El plazo inicial de 180 días se cumple el 29 de mayo no solo para la dejación de armas, sino para la desmovilización de los cerca de 7 000 guerrilleros que se encuentran reunidos en 26 puntos del país, pero las FARC insisten en que debido a los atrasos del proceso de paz, no será posible hacerlo en la fecha prevista.



Márquez, que lideró a la FARC en las negociaciones de paz en La Habana, criticó una vez más una sentencia de la Corte Constitucional que declaró improcedente la prohibición al Congreso de modificar los proyectos de ley presentados mediante el mecanismo de 'fast track' (vía rápida) para la implementación del acuerdo de paz.



"La reciente decisión de la Corte Constitucional es un golpe para el proceso de paz", afirmó. En un discurso previo ante los invitados al acto, el jefe guerrillero enfatizó "que lo importante no es solo firmar el acuerdo, sino cumplirlo".



"Que la paz no es asunto de leyes, sino de voluntad política. Cuánto ganaríamos los colombianos si lográramos cortar de raíz la intrincada enredadera jurídica que aun retrasa la marcha de la paz y la implementación de lo acordado", manifestó.



Durante el acto, Márquez volvió a pedir perdón "por las afectaciones que hayamos causado en este conflicto". Al recinto de la celebración, en el centro de Bogotá, las FARC llevaron fotografías en tamaño real de líderes muertos, como su fundador, Pedro Antonio Marín, alias 'Manuel Marulanda' o 'Tirofijo'.



También las de su ideólogo Luis Alberto Morantes, alias 'Jacobo Arenas', de Guillermo León Sáenz, alias 'Alfonso Cano', y de Víctor Julio Suárez Rojas, alias 'Jorge Briceño' o 'Mono Jojoy'.