FARC advierte que si muere exguerrillero en huelga fracasaría la paz

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Iván Márquez, quien fuera el jefe de negociaciones de paz de las FARC con el Gobierno de Colombia, dijo este 12 de mayo del 2018 que si el exguerrillero que se encuentra capturado y en huelga de hambre muere sería el fracaso del proceso de paz.

"Debe ser una preocupación generalizada (la salud del exguerrillero) de todo el país, porque un desenlace fatal de su situación, Dios no lo quiera, sería también la muerte del proceso de paz", advirtió Márquez.



Se trata de uno de los principales jefes del partido político creado por la exguerrilla, Seuxis Hernández, alias "Jesús Santrich", que se encuentra en huelga de hambre desde hace más de un mes tras ser arrestado por pedido de Estados Unidos, y quien podría ser extraditado a ese país por nexos con el narcotráfico.



Márquez realizó las declaraciones desde el municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, en el sur del país, donde está dispuesto un espacio de reincorporación de los excombatientes de esa organización armada.



Desde allí, Márquez lideró un plantón para exigir, con pancartas y arengas, la liberación de "Santrich", pues argumenta que la captura es "un montaje" para culpar de un crimen que no ha cometido y "obstaculizar el proceso de paz".



"Santrich" fue capturado debido a que los delitos de narcotráfico fueron cometidos presuntamente después de la firma de la paz con el Gobierno, por lo que no habría lugar para amnistía.



Esta semana, "Santrich" fue trasladado de la cárcel donde estaba recluido a una sede del Episcopado colombiano, un hecho que ha sido fuertemente criticado por sectores políticos del país.



Ante la polémica que ha desatado el traslado, la institución emitió un comunicado de prensa explicando que "con esta acción humanitariano se pretende en modo alguno obstaculizar los procesos judiciales a los que se encuentra vinculado 'Santrich', quiendeberá responder, en cuanto su salud lo permita, a los requerimientos de los organismos competentes del Estado".



A finales de 2016 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un acuerdo de paz con el Gobierno, poniendo así punto final a más de cinco décadas de lucha armada. Con este pacto, los miembros de esa organización entregaron sus armas e iniciaron un proceso de reincorporación a la sociedad.