FARC pide a Duque 'sensatez' ante anuncio de corregir pacto de paz 

La FARC pidió “sensatez” al presidente electo de Colombia, el derechista Iván Duque, tras su anuncio ayer, domingo 17 de junio del 2018, de corregir el pacto de paz que desarmó y transformó en partido a la otrora guerrilla comunista.

“Es necesario que se imponga la sensatez; lo que el país demanda es una paz integral, que nos conduzca a la esperada reconciliación (...) Burlar ese propósito no puede ser plan de gobierno”, indicó el ex grupo rebelde en un comunicado tras la victoria de Duque en el balotaje de este domingo 17 de junio.



El ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) aseguró que la victoria de la derecha conservadora opuesta al pacto no puede interpretarse “como una patente para desconocer lo andado en materia de paz y burlar los compromisos adquiridos por el Estado”.



Hacerlo “lo único que logrará será llevar a la nación a un nuevo ciclo de múltiples violencias”, agregó el boletín. Los excomandantes guerrilleros han dicho en varias ocasiones que no regresarán a la guerra.



En su primer discurso tras resultar elegido presidente, Duque anunció su intención de hacer “correcciones” al pacto que a finales de 2016 puso fin a medio siglo de conflicto armado.



Aunque no ahondó en detalles, afirmó que cumplirá el “sueño” a las bases guerrilleras de reincorporarse a la vida civil.

Durante la campaña, el hombre de confianza del expresidente Álvaro Uribe aseguró que quiere que los jefes rebeldes culpables de delitos atroces paguen un mínimo de cárcel y no ocupen ninguno de los diez escaños parlamentarios reservados al ahora partido FARC.



“Respetamos las opiniones de él, por eso solicitamos una reunión para escuchar qué quiere decir cuando habla de correcciones”, afirmó por su parte el líder de la FARC, Rodrigo Londoño ("Timochenko") , en rueda de prensa en Bogotá.



A los 41 años, Duque se convirtió en el mandatario electo más joven y más votado en la historia moderna de Colombia con 10,3 millones de apoyos.



El exsenador cosechó el 53,98% de los votos contra el 41,81% del exguerrillero Gustavo Petro, con una campaña centrada en modificar el acuerdo de paz