FARC entregarán menores cuando comience concentración para desarme

El Gobierno colombiano y las FARC confirmaron este jueves, 26 de enero del 2017, que los menores de edad que aún están en las filas de esa guerrilla serán entregados a la Cruz Roja en cuanto arranque el proceso de concentración para el desarme a finales de este mes, informaron fuentes oficiales.

El alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, detalló que "una vez las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) ingresen a las zonas rurales (de concentración) se activará el protocolo de la salida de los menores".



"Es decir, esto (la entrega de los niños y niñas) es la prioridad", reiteró Jaramillo, quien además explicó que "se acordaron 10 municipios"de llegada de los menores en donde serán evaluados "para iniciar una ruta de reincorporación".



Asimismo, el alto comisionado indicó que tras la reunión que lideró el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) se aprobaron los lineamientos para el programa por medio del cual los niños y niñas entrarán nuevamente a la vida civil.



Finalmente, Jaramillo sostuvo que "lo que queda pendiente es que las FARC den la información precisa de cuántos menores son"y confió en que la salida de los pequeños, que no superan los 15 años de edad, sea "lo más rápido posible".



Horas antes, durante un evento de condecoración a los delegados de los países garantes del proceso de paz (Cuba y Noruega) y al jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Christoph Harnisch, el presidente Juan Manuel Santos exigió a las FARC la entrega "inmediata"de los menores.



"Hay que decirles a los señores de las FARC: todos los menores de 15 años deben salir de sus filas ya, como acordamos el año pasado", advirtió el mandatario al recordar que ya hubo una primera entrega de 13 menores en septiembre pasado.



La petición de Santos se daen medio de la polémica que generó en los últimos días la permanencia de los niños y niñas en laguerrilla. Este miércoles, un grupo de congresistas colombianos liderado por el ex presidente y senador Álvaro Uribe propuso suspender los debates para aprobar los proyectos de ley que facilitan la implementación del acuerdo de paz hasta tanto ese grupo entregue a los menores que aún tienen en sus filas.



Además, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, señaló que el incumplimiento de la entrega de los niños y niñas por parte de la guerrilla podría hacer que el Congreso tome medidas frente a los proyectos de ley que buscan facilitar la implementación del acuerdo de paz.



Igualmente, el jefe de la delegación gubernamental en el proceso de paz con las FARC, Humberto de la Calle, pidió a la guerrilla no "tomar el pelo (engañar)"con la entrega de los niños y niñas. Sin embargo, Félix Muñoz, conocido con el alias de "Pastor Alape", señaló que los 25 menores que siguen en las FARC serán entregados en febrero próximo.

El Gobierno y las FARC lograron en noviembre pasado un acuerdo de paz tras casi cuatro de años de negocación que fue refrendado por el Congreso, enteque además aprobó la discusión rápida de los proyectos legislativos que facilitarán la reincorporación de los guerrilleros.



Aunque el Gobierno ha reconocido retrasos en la adecuación de algunas de las 26 zonas de concentración, reiteró en la víspera que los campamentos estarán listos el próximo 31 de enero, tiempo previsto para que los casi 6 000 guerrilleros comiencen el proceso de desarme que deberá terminar en mayo.