El Ministro de Educación se reunió con los padres de los alumnos víctimas de abuso

Los padres que denunciaron los casos de abuso sexual contra sus hijos, en un plantel público del norte de Guayaquil, se reunieron este lunes 16 de octubre del 2017 con el ministro de Educación, Fander Falconí.

“Les hemos dado nuestra solidaridad en este momento tan duro, ante estos abominables hechos que han conmovido a la sociedad. Hay una política total de apoyo a los padres y madres de familia, y a los niños que lamentablemente han sufrido estos abusos”, dijo el Ministro.



Esta tarde, Falconí se reunió con la fiscal del Guayas, Patricia Morejón. En su despacho recalcó el compromiso de la entidad en brindar toda la información necesaria para determinar las sanciones penales y también desde la parte administrativa.

El caso suma diez denuncias. Hay tres docentes detenidos como parte de un proceso de instrucción fiscal.



Xavier M., otro implicado, huyó. Su abogado acudió la mañana de este lunes a la Fiscalía y dijo que el docente no aparecerá hasta que no se le den las garantías del proceso. El defensor contó que el maestro llegó a laborar el viernes 6 de octubre a la unidad educativa, pero no le permitieron ingresar porque tenía un sumario administrativo. Ese día, por la tarde, la Policía allanó el plantel y capturó a otro profesor.



El fiscal César Peña lleva el caso y explicó que hasta ahora cuentan con seis entrevistas a cinco niños y cuatro valoraciones médicas que coinciden con abuso sexual.



En esta semana se tomará las versiones de los padres de los menores afectados. Además, el fiscal pedirá los testimonios de los niños en la cámara de Gesell y tomarán versiones a todos los docentes del plantel, un trabajo que contará con el apoyo de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen).



Hernán Ulloa, abogado de los padres denunciantes, anunció que los afectados organizan una marcha para pedir justicia. También pidió denunciar más casos de violencia dentro de los planteles educativos.



En la mañana, una maestra separada de un colegio público, del sur de la ciudad, reveló un caso de acoso sexual de un profesor contra estudiantes de bachillerato. “Hice la denuncia en el ciclo escolar 2015-2016, se abrió la investigación y al final dijeron que todo era mentira y me destituyeron”, reclamó la educadora, quien llevó varios documentos a la Fiscalía.



Poco después, dos madres acudieron para denunciar a una maestra que, supuestamente, golpea a sus hijos durante las clases. Este caso se registra en una escuela pública del noroeste de Guayaquil. “Los niños ya no quieren ir a estudiar. Les pega con una regla o con la mano; les ha causado un trauma”, dijo una de las denunciantes.