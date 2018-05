Las familias de dos comunidades de Pastaza siguen anegadas por el desbordamiento de dos ríos

LEA TAMBIÉN

Las comunidades de Montalvo y Curaray, en la provincia de Pastaza, fueron afectadas por el desbordamiento de los ríos Bobonaza y Curaray. Las intensas lluvias del viernes 25 de mayo provocaron que 59 casas de estas dos parroquias quedaran bajo el agua.

El viernes 25 de mayo del 2018, los técnicos de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) realizaron un sobrevuelo por los sitios afectados. Un informe difundido por la SGR detalla que los cultivos de yuca y verde de 29 familias de Montalvo y 30 de Curaray están anegadas. No se registraron pérdidas humanas, ni daños en los enseres y electrodomésticos.



También el personal de Brigada de Pastaza 49, apostada en la parroquia Montalvo, efectuó un recorrido por los lugares inundados y evacuaron a varias familias que salieron en forma voluntaria a sitios seguros.



Las autoridades esperan que las condiciones climáticas mejoren para efectuar un nuevo sobrevuelo.



En Tungurahua los técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) realizan el monitoreo en el tramo de la via Baños-Puyo. Danilo Galarza, director de esta entidad en la provincia, dijo que la circulación vehicular es normal y no se registraron deslizamientos de tierra.



Dijo que los conductores deben adoptar medidas de seguridad, debido a que en el tramo de 20 kilómetros de esa carretera, que están dentro de la jurisdicción de Tungurahua, se registran constantes deslaves.



Se prevé que las lluvias en la Sierra Centro y la Amazonía continúen, según un reporte de los especialistas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.

