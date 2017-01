Familiares de víctimas de supuesta mala práctica médica, en plantón en Guayaquil

Con las manos encadenadas y exigiendo justicia, así llegó Daniel Zavala, la mañana de este martes 17 de enero del 2017, a los bajos del edificio de la Fiscalía del Guayas, en el centro.

Zavala vestía una camiseta blanca, con la imagen de su hermana, la exreina de Durán, Catherine Cando, quien tenía 19 años y falleció el 10 de enero de 2015, por una presunta mala práctica médica, en un clínica privada del Puerto Principal.



Al lugar también arribó, Edwin Montenegro, padre de la actriz y modelo Melanie, de 22 años, quien murió el pasado viernes 23 de diciembre de 2016, tras someterse a una cirugía de liposucción, en un centro médico ubicado en el sur de la ciudad.



Los familiares de las dos jóvenes se ubicaron en los bajos de la sede de la Fiscalía de la Merced en Guayaquil para pedir que se llamara a juicio a los dos médicos que participaron en las operaciones en la cual fallecieron las dos chicas.



Pedro Buitrón, abogado de los familiares de Cando, dijo que han transcurrido más de dos años de la muerte de la exreina, sin que la Fiscalía haya iniciado instrucción fiscal en contra de Gustavo B., quien operó a la joven durante una cirugía estética.



Según Buitrón, “en el expediente que se encuentra en investigaciones consta el informe de un perito del Ministerio de Salud Pública (MSP), el cual dice que Gustavo B. no constaba con título de cirujano médico otorgado por autoridades ecuatorianas”.



Además, dijo el abogado, “en este mismo informe se determina que la causa de muerte de la exreina no fue por un shock anafiláctico (reacción alérgica) como en un principio se dijo, sino por un edema cerebral por un mal medicamento que se le suministró en la operación”.



Buitrón señaló que la clínica donde fue intervenida Cando no contaba con los permisos de funcionamiento otorgados por el MSP por lo cual solicitó que se detenga a la persona que realizó la operación. “Tiene que ser detenido antes de que fugue del país”.



Marcos Escobar, fiscal que investiga la muerte de la exreina, indicó que el proceso se encuentra en investigación previa y por este motivo no daba declaraciones.



Mientras que Edwin Montenegro pidió que se llame a juicio a Felipe L., quien operó a su hija. Además dijo que el presidente de la República, Rafael Correa, está al tanto del caso y en una reunión que mantuvo con él, le dijo que no quedará en la impunidad.



El sábado 14 de enero del 2017, durante el enlace ciudadano 508, el Presidente Correa recordó que se reunió con los familiares de Montenegro y criticó el tratamiento que algunas empresas dan a las cirugías estéticas. “Es una tragedia (…) Estas cosas no pueden quedar sin investigarse, ya se están tomando acciones. No puede ser que se anuncien cirugías estéticas como venta de discos compactos y si se hace dos por el precio de uno”.



Los familiares de las dos jóvenes anunciaron que en los próximos días realizaran una marcha en la cual estarán más de 20 víctimas de mala práctica médica.