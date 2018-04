Familiares recordaron que este 2 de abril se cumple una semana del secuestro a equipo periodístico de EL COMERCIO

Cerca de 80 personas se reunieron la noche de este martes 2 de abril del 2018 en la Plaza de la Independencia, en el Centro Histórico de Quito. Lo hicieron para el séptimo plantón de solidaridad por el equipo periodístico de Diario EL COMERCIO, secuestrado el pasado lunes 26 de marzo en Mataje (Esmeraldas).

“Ya es una semana del secuestro. A las 11:00 del lunes pasado (26 de marzo del 2018) fue que no se supo más de ellos. Antes de ese día, la familia se encontró con él y estamos muy apenados”, manifestó Vinicio Suasnavas, primo de uno de los secuestrados.



Añadió que, al principio, los parientes no querían que se conozca la identidad de las víctimas, pero “como han pasado los días, lo mejor es que se hayan comunicado las cosas. Como familia estamos unidos”.



Lo mismo opinó Mayra Bravo, tía de uno de ellos. “Luchamos diariamente por nuestro sobrino, pidiendo a la gente que nos ayude y se nos solidarice, que Dios los proteja y los traiga vivos. Que los medios de comunicación no dejen de apoyarnos”.



Como ha sido costumbre desde que comenzaron los plantones el martes 27 de marzo del 2018, los manifestantes encendieron velas frente al Palacio de Gobierno y mostraban carteles. Allí estaban periodistas, amigos y familiares de las víctimas.



Los manifestantes convocaron a un nuevo plantón para el martes 3 de abril del 2018, en la Plaza Grande.