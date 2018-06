Dos familiares de la pareja secuestrada en la frontera norte viajaron a Colombia para buscar respuestas

LEA TAMBIÉN

Elvia Villacís y Ana Velasco, familiares de la pareja de ecuatorianos secuestrados en la frontera norte, viajaron la tarde de este lunes 4 de junio del 2018 a Bogotá, Colombia.

Las dos mujeres salieron de Santo Domingo de los Tsáchilas a las 08:00 y llegaron al aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito, cerca de las 13:30.



Su intención es mantener reuniones con las autoridades colombianas para conocer sobre las acciones que se han llevado a cabo desde ese país en relación a Óscar Villacís y Vanessa Velasco.



"Han pasado 52 días desde que fueron secuestrados y no hemos obtenido ninguna respuesta. No sabemos qué pasó con ellos", mencionó Ana Velasco, hemana de Vanessa



Por su parte, Elvia Villacís, hermana de Óscar, sostuvo que aunque no conocen la agenda que ha programado la Embajada de Ecuador en Bogotá, esperan poderse contactar con la Fiscalía de ese país y conocer si se ha realizado algún tipo de investigación respecto al secuestro.



Las mujeres tienen previsto permancer en Bogotá hasta el jueves, 7 de junio.