Familiares de Vanessa y Óscar piden audiencia con Lenín Moreno

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los familiares de Katty Vanessa Velasco y Óscar Villacís se regresaron a Santo Domingo un poco antes de la medianoche del lunes 23 de abril. Elvia, hermana de Óscar, dice que retornaron por falta de dinero para seguir en Quito y porque no tenían un sitio dónde hospedarse. Antes de salir, los parientes participaron en la vigilia que cada noche se realiza en la Plaza Grande.

Pasadas las 22:00 cenaron y personal que los custodia los acompañó a la terminal terrestre de Quitumbe, en el sur.



Durante la vigilia se encontraron y se abrazaron con los familiares de los tres integrantes del equipo periodístico de EL COMERCIO secuestrado y asesinado también por disidentes de las FARC del Frente de Óliver Sinisterra.



“No logramos reunirnos con el presidente Lenín Moreno. Queremos una audiencia para que nos diga la verdad de lo que está pasando con nuestros familiares. No tenemos dónde quedarnos y por eso regresamos a nuestra ciudad. Son pocos los recursos que tenemos para movilizamos”, dijo Elvia.

De hecho, el viaje a Quito para reunirse con el ministro del Interior, César Navas, se financió con sus ahorros.



Ella no trabaja, es ama de casa al igual que su madre, quien también se regresó la noche del lunes. Por eso, Óscar ayudaba a sus progenitores.

Al papá le entregaba medicamentos para la hipertensión. Ahora, el padre se encuentra internado en un hospital de Santo Domingo. Su estado de salud es reservado.



La noche del lunes también retornaron la mamá y la hermana de Katty Vanessa. Ellas viven de un pequeño negocio de venta de ropa y artículos de mujer. El local ha permanecido cerrado durante estos días.



Los familiares de Katty Vanessa informaron que ella se graduó de bachiller hace dos meses en un colegio de Guayaquil. Tiene una niña de 5 años.



Su hermana y su mamá también viajaron a Quito para buscar información sobre su familiar secuestrada, pero regresaron con pocas respuestas.



Los familiares de los dos secuestrados reciben ayuda psicológica y también de los médicos del Ministerio de Salud. Los hijos de la pareja plagiada además participan en charlas y en actividades recreativas durante estos días.



Los allegados han participado en las dos reuniones del Comité de Crisis que lleva la investigación desde que se inició el caso del segundo secuestro.



Según el ministro del Interior, César Navas, el día del plagio fue el 12 de abril. Hasta el lunes no se conocía la fecha exacta del suceso. Además, detalló que se recopila información acerca de cómo se desplazaron a Puerto Rico, el pueblo fronterizo colombiano donde fueron atrapados.



Este martes, 24 de abril del 2018, en Radio Quito, Navas contó más detalles. “Desde el lunes 16 de abril no hemos tenido ningún contacto con los disidentes. Ellos fueron tomados el jueves 12 de abril. La familia no reporta el hecho. Sabemos en el hotel que se quedaron”. El Ministerio del Interior ofreció tramitar una reu­nión con Moreno para estos días en la Presidencia.



Este miércoles, 25 de abril, habrá un homenaje al fotógrafo Paúl Rivas



Paúl Rivas, el fotógrafo del equipo periodístico de EL COMERCIO, secuestrado y asesinado por gente del frente Óliver Sinisterra, cumpliría este día 46 años de edad. Recibirá hoy un homenaje y para ello se organizó una exposición fotográfica.



Ricardo Rivas, hermano de Paúl, contó que desde las 19:00, en el Municipio de Quito, habrá una exhibición de sus trabajos. En la vigilia de este miércoles también se recordará su cumpleaños. En las instalaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar habrá otro acto.



“En cambio, no hemos tenido ninguna información por parte del ministro Navas sobre la recuperación de los cuerpos. Aún seguimos esperando respuestas”, dijo Rivas.



Entre tanto, para mañana (jueves 26 de abril) está prevista una vigilia distinta en la Plaza Grande. Habrá globos, artistas y oraciones por el primer mes del secuestro, ocurrido el 26 de marzo pasado.



A las 15:30 sonarán las campanas en las iglesias del Centro. A esa hora, según el Gobierno, se confirmó el secuestro.