Familiares comenzaron proceso de repatriación de los cuerpos

Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, integrantes del equipo periodístico de este Diario, volverán mañana (miércoles 27 de junio del 2018) a Ecuador luego de tres meses de su secuestro en Mataje, en Esmeraldas, y su posterior asesinato. Sus restos se encuentran ahora en la ciudad colombiana de Cali, a 350 kilómetros de la frontera.

Ayer 25 de junio del 2018, el fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, confirmó que los cuerpos hallados el jueves pasado en una zona rural de Tumaco, en Colombia, corresponden a los tres trabajadores.



Este anuncio lo hizo desde las gradas de ingreso del Instituto de Medicina Legal de Cali, en donde se realizaron los exámenes forenses respectivos.



Con la confirmación, los familiares iniciaron inmediatamente el proceso de repatriación. A las 16:30, una funeraria local recibió los cadáveres del equipo periodístico. Un experto tanatólogo prepara los cuerpos para su retorno al Ecuador. El proceso tardará 24 horas.



Se tiene previsto que el traslado de los cuerpos a Quito sea a las 08:10 de mañana (miércoles 27 de junio del 2018), en un vuelo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Allí también retornarán sus familiares y funcionarios ecuatorianos que los acompañaron.



En el ámbito judicial, Martínez señaló que la investigación penal continuará en Colombia. “He empeñado la palabra del Estado colombiano y de La Fiscalía para manifestarle a las familias que este horrendo crimen no va a quedar en la impunidad”, dijo el funcionario.

No dio más detalles sobre la muerte de los trabajadores, y explicó que no lo hace por respeto a las familias.



Junto al funcionario se encontraba Javier Andrade, abogado de las familias, quien resaltó el compromiso que había hecho el Fiscal colombiano durante una reunión previa que tuvo con los allegados.



Ese compromiso también incluyó el permitir el acceso directo a los expedientes judiciales y a todas las investigaciones realizadas sobre este caso.



Otra razón por la cual o fueron revelados más detalles es porque en Bogotá y en Quito se encuentran abiertas dos indagaciones reservadas. Entre tanto, el Fiscal adelantó que ya existe información sobre la identidad del cuarto cuerpo localizado junto con los tres.



Las investigaciones



Antes de la confirmación de las identidades, Andrade señaló a este Diario que el informe pericial sobre los cuerpos será trasladado a Quito, para que aporte a la investigación.



En el documento debe constar la identidad de los cuerpos, las causas y el tipo de muerte. Estos datos servirán para el proceso que se sigue y para obtener, en un futuro, una sentencia contra los autores de los crímenes.



Para los familiares, la confirmación de la identidad de los cuerpos era algo esperado. La noticia de su asesinato se conoció 18 días después del secuestro, a través de fotografías difundidas en redes sociales.



La semana pasada, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia señaló que los cuerpos localizados eran de los periodistas, antes de los peritajes. Esa declaración molestó a las familias y al Gobierno de Ecuador, que envió una carta de protesta a Colombia.

Con el hallazgo de los cuerpos, los familiares podrán despedirlos. La expectativa de poder llevarlos a casa genera sentimientos encontrados. “Me duele que le hayan quitado su futuro, que no podrá hacer periodismo, como tanto amaba. Pero ya podrá estar cerca, en su casa”, dijo Galo Ortega, padre del periodista, antes de la confirmación de los resultados forenses.



Para Christian Segarra, hijo del conductor, su mayor deseo después de conocer la muerte de su padre era poder abrazarlo de nuevo.



Las familias entregaron a la funeraria la ropa con la que despedirán a sus seres amados. En el caso de Javier, su madre compró una camiseta del Barcelona de España, equipo de fútbol que le apasionaba.



Por la tarde, los familiares emitieron un comunicado en el que dijeron: “Asumimos la confirmación (de las identidades) con profundo dolor y consternación por este repudiable crimen y por ello insistimos en nuestro pedido de no olvido, no impunidad, no repetición. Este secuestro y asesinato no puede formar parte de una lista de la normalidad, no puede ser naturalizado...”.

Los parientes, además, dijeron que la identificación de los tres cuerpos es el inicio de un camino en la búsqueda de la verdad. “Si bien uno de nuestros principales objetivos, desde el pasado 13 de abril, era el retorno de sus cuerpos al Ecuador para darles una despedida digna y a su altura, esto no constituye un cierre o el final de esta historia”.



Además, reconocieron “las acciones que se realizaron y que condujeron al hallazgo e identificación de los cuerpos”.



La reacción en Quito



Luego de que en Cali se confirmara la identidad de los cadáveres, en Quito se pronunció el canciller José Valencia. “La toma de rehenes y la muerte de civiles, en particular de comunicadores sociales como es el caso, es condenable desde cualquier punto de vista”, dijo.



Sobre la solicitud de una nota de protesta remitida a Bogotá por el mal manejo de la información, Valencia respondió: “Una cosa es ser informado de manera privada, mediante una llamada, de que hay la posibilidad de que se identifique un cuerpo, y otra confirmarla a través de las redes sociales. La protesta se encaminó a eso, a que las redes no son un canal, por respeto y también por seguir los procesos para informar a los familiares”.



Las autoridades colombianas dijeron que sí habían comunicado a las autoridades ecuatorianas el hallazgo de los tres cuerpos en Tumaco.



El Canciller pidió respeto y solidaridad con las familias. “Nos duele el asesinato de tres periodistas ecuatorianos. Una situación como esta ha unido a nuestro país en el pesar, en la tristeza. Y por tanto empezamos por solicitar el respeto y la solidaridad con las familias”.



El funcionario recordó que el presidente Moreno se comprometió a esclarecer “estos hechos” y que por ello “levantó la reserva de información”.

Según el Ministro, esto permitió “tener el resultado que tenemos ahora, que es triste, pero que confirma al menos el fallecimiento (...)”.