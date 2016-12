Familiares piden justicia por muerte de la actriz y modelo Melanie Montenegro

Familiares y amigos de la joven modelo y actriz Melanie Montenegro, de 22 años, protagonizaron un plantón exigiendo justicia a las afueras de la Fiscalía del Guayas, en Guayaquil, a medio día del jueves 29 de diciembre de 2016.

En la manifestación se conocieron nuevas denuncias contra el Centro Médico Estético Leyton, ubicado en el centro sur de Guayaquil, donde falleció la joven el pasado viernes 23 de diciembre del 2016, tras someterse a una cirugía de liposucción.



En plena intervención quirúrgica, otra paciente no paraba de temblar y de llorar. El médico que practicaba la rinoplastia le advirtió: ‘Te me calmas o te me quedas (en la operación)’. “Él me decía que me trague todo lo que me caiga en la garganta”, recordó una de las pacientes del centro de medicina estética donde murió la modelo y actriz, debido a una presunta mala práctica médica.



El abogado de los padres de la modelo, Héctor Vanegas, informó que existen 27 denuncias contra centros médicos con el mismo ‘modus operandis’: ofertas de intervenciones estéticas a bajo costo por televisión. Y dijo que los responsables aún no han sido procesados a pesar de las evidencias.



Vanegas pidió sanciones para quienes emiten los permisos de funcionamiento de estos centros médicos, que según dijo funcionan sin salas terapia intensiva, a lo que le atribuye la muerte de la paciente.

“La autopsia sostiene que se produjo un edema pulmonar, el médico argumentó que hubo una reacción a un medicamento. ¿Cómo pudo haber una reacción en una mujer que ya se habían operado antes y que no tuvo ningún problema?”, cuestionó.



Los padres de Montenegro, quien estudiaba comunicación social y teatro con el grupo Malayerba de Quito, y quien actuaba en una serie de YouTube, dijeron desconocer que su hija venía a Guayaquil a practicarse una operación estética.



“Una amiga nos informó que estaba muerta. No necesitaba hacerse ninguna operación, fue inducida por las propagandas de televisión. A ella misma le hicieron firmar como garante de su propia vida, no había acompañante”, denunció Edwin Montenegro, padre de Melanie, que pidió celeridad en la justicia para su hija.



Felipe L., propietario del centro médico, aún no se ha pronunciado sobre el hecho. La Fiscalía del Guayas inició una investigación para determinar el tipo de responsabilidad y sí se configura una muerte por mala práctica profesional.



Durante la manifestación de esta tarde, una mujer de 28 años, que prefirió mantener su nombre en reserva, denunció que en el quirófano del centro médico ingresaban hasta tres y cuatro pacientes a la vez. Y dijo que a ella la operaron sin realizarle exámenes previos, hace cinco meses.

Le ‘fiaron’ parte del costo de la cirugía, USD 200 del total de USD 800 de una rinoplastia en la que le ofrecieron además una corrección estética de la nariz.



“El doctor me cortó el pómulo y me cinceló sin piedad. Solo me puso anestesia local y estuve consciente de todo”, narró la mujer. “Tengo cortado el nervio orbicular derecho (de la cara), sin movilidad en parte del labio, y estoy con fisioterapia porque con el tiempo el músculo se puede caer”.



La paciente seguía un proceso de reclamación con el centro médico y no había denunciado antes el hecho, porque pensó que mejoraría tras la operación del 12 de julio de 2016. Pero el pasado 7 de diciembre se realizó una tomografía y constató que tiene una fractura en el pómulo.



“Necesito un injerto, tengo mutilado el hueco nasal. El médico me rompió el maxilar, no sé porque tuvo que cincelarme, me golpeaban sin piedad y todavía insultándome”, dijo entre lágrimas.