Familiares de periodistas asesinados pidieron a dos ministros aclarar el caso

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y del Interior, Mauro Toscanini comparecieron la tarde de este miércoles 6 de junio en la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza de la Asamblea Nacional.

Su presencia tenía dos objetivos: informar sobre la situación de la frontera norte y entregar aportes al proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado.



También fueron recibidos en comisión general el secretario Nacional de Inteligencia, Pablo Costa; el Comandante General de la Policía, Nelson Villegas; y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Merizalde.



Antes de que empezara el tratamiento del proyecto, la asambleísta Ana Belén Marín mocionó escuchar a los familiares del equipo periodístico de EL COMERCIO, secuestrado y asesinado en la frontera norte, que se encontraban presentes en la sala.



Fue Carolina Rivas, hija del fotógrafo Paúl Rivas, quien tomó la palabra y solicitó a las autoridades esclarecer el caso.



Tras ello, el asambleísta René Yandún, pidió a los ministros informar sobre nuevas acciones realizadas con relación al equipo periodístico y la pareja que aún permanece en cautiverio.



Jarrín respondió que "la situación no ha cambiado", pero que eso no significa que no haya acción o coordinación tanto con el Gobierno de Colombia como entre las instituciones ecuatorianas.



Indicó que la última información que poseen es la relacionada a las operaciones que está desarrollando Colombia en su territorio para desarticular la disidencia de las Farc, Frente Óliver Sinisterra, liderada por alias 'Guacho'.



Mientras que desde Ecuador señaló que se está reforzando la frontera y que están atentos a brindar el apoyo necesario que requiera el Comité Internacional de la Cruz Roja.



Por su parte, Toscanini mencionó que las instituciones ecuatorianas mantienen constante diálogo con sus pares colombianas.



Luego de esas declaraciones la sesión fue declarada reservada.