Familiares de equipo de EL COMERCIO pide ‘mesura’ en la difusión de información

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra pidieron “mucha mesura” en la difusión de información sobre el secuestro del equipo periodístico de EL COMERCIO, a raíz de una versión que circulara en Internet.

“Hay que pensar en la parte humana y emocional y sobre todo por la información que circula, es necesario mucha mesura y tranquilidad sobre el manejo de estas noticias hasta que sean verificadas”. Eso señaló Ricardo Rivas, vocero de las tres familias de los colaboradores de este Diario secuestrados desde el 26 de marzo pasado.



El hermano del fotoperiodista Paúl Rivas, uno de los tres secuestrados, participó en Guayaquil en un acto de solidaridad, acompañado de Galo Ortega, padre del periodista Javier Ortega.



El evento se realizó en la Facultad de Comunicación Social (Facso) de la Universidad de Guayaquil este miércoles 11 de abril del 2018. Ahí fue abordado por los medios para tener una reacción a cerca de la información que circulaba en la mañana en Internet.

Familiares del equipo periodístico secuestrado difundieron mensaje de paz en Guayaquil. Foto: EL COMERCIO



Rivas dijo que se había comunicado con el ministro del Interior, César Navas, quien le informó que estaban verificando esa información y que se mantengan tranquilos.



“Hay medios que buscan la primicia sin medir las consecuencias. El periodista debe dar una información que debe ser veraz”, sostuvo sobre relación a las publicaciones de algunos medios digitales de Colombia. Recordó que en otras ocasiones ya hubo “falsos rumores” que surgieron de la prensa de ese país, como la supuesta liberación de los tres secuestrados.



“Tenemos que remitirnos a la voz oficial”, añadió.



La Facso organizó una concentración y caravana de la paz que incluyó la presentación de una pancarta gigante con una paloma blanca y el mensaje #Nosfaltan3 Javier, Paúl y Efraín y ‘Por un país de paz’. Luego del acto se realizaron visitas a El Telégrafo, Expreso y Extra y TC Televisión donde los familiares dejaron el mensaje de sensibilidad y unión del país, que no se trata solo de tres periodistas secuestrados, sino de tres ecuatorianos, tres seres humanos. “No queremos que esto le pase a nadie y que se extienda en Ecuador”.



Rivas también informó que esta tarde tres familiares viajarán a Lima para llevar el tema a la Cumbre de las Américas.



En tanto, la decana de la Facultad, Kristel Matute, pidió que el Gobierno trabaje en diálogos permanentes por el regreso del equipo periodístico y “que regresen a realizar su labor y profesionalismo”. Hizo votos porque se mantenga un clima de paz en Ecuador.



Matute citó la frase de Bertolt Brecht: “Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Mas tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde”.