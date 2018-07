Familiares de periodistas 'indignados' por documentos del Gobierno; los abrieron en reunión con la CIDH

LEA TAMBIÉN

Vergüenza e indignación. Esos son los sentimientos que los familiares del equipo periodístico, asesinados en manos de disidentes de las FARC, sienten tras verificar la información que el Gobierno les entregó en mayo pasado.

Desde ese mes, los documentos fueron guardados bajo custodia y hoy por primera vez los revisaron en conjunto con el equipo especial de CIDH, que investigará el caso.



Tras esa revisión, las familias indicaron que la documentación "no tiene nada de desclasificados", pues encontraron cartas de pesar de otros países, una bitácora que mostraría solo que pasaron por el puesto militar de Mataje, fotografías de las credenciales de los tres comunicadores y otros papeles que mostrarían una supuesta negociación de la Policía con los disidentes.



Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl Rivas, dijo que una vez más el pueblo ecuatoriano ha sido burlando por las autoridades y cuestionó el sistema del Estado para clasificar como reservado documentos simples que incluso son de conocimiento público.



Cristhian Segarra, hijo del conductor Efraín Segarra, fue más crítico y señaló que las autoridades les ocultan información. Él también denunció que más del 80% de la documentación entregada por el Gobierno son papeles que "no revelan nada".



Ahora, los miembros de la CIDH deberán analizar la documentación y emitir un criterio sobre las responsabilidades y manejo del caso por parte del Gobierno del presidente Lenín Moreno.



Los seis sobres sellados con la "información reservada" sobre el secuestro y posterior asesinato de los periodistas de Diario EL COMERCIO fueron entregados la mañana de este miércoles 25 de julio del 2018, por los familiares de las víctimas a los integrantes del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



En el acto estaban los parientes del reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. y fueron entregados a Esmeralda Arosemena, vicepresidenta de la CIDH; Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión, y Adriana Camargo, experta del Equipo de Medidas Cautelares.



Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl Rivas, informó que desconocían hasta ese momento el contenido de los documentos y estos estaban guardados bajo estrictas normas de seguridad en una entidad financiera. “Hoy hacemos la entrega oficial a la CIDH. Estamos muy agradecidos por la apertura y sensibilidad que han tenido con este caso emblemático”, señaló.



Los familiares esperaban que la documentación entregada hoy aportara a la investigación que realiza la CIDH. Se trata de la verdad que “nos ha entregado el Gobierno Nacional y la verdad que vamos nosotros a observar una vez que se han aperturado los sobres y los entreguemos a los comisionados”.



Esmeralda Arosemena dijo que se efectuará un seguimiento especial y se solidarizó con las familias de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Apuntó que se realizarán todos los esfuerzos necesarios para alcanzar la justicia y la verdad.



Luego Cristhian Segarra, hijo Efraín, entregó los seis sobres con la documentación. En ese instante, Arosemena agradeció el gesto.



“Aprovecho la oportunidad para expresarles el compromiso de la CIDH para dar una respuesta a los familiares y a la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias por su presencia en este acto simbólico”, indicó Arosemena.



Al final intervino Cristhian Segarra, quien cuestionó al Gobierno por la forma cómo se manejó el caso.



“Estamos ante un Estado indolente que permitió muchas cosas, que no fue capaz de proteger a sus ciudadanos en territorio ecuatoriano, que no fue capaz de reaccionar durante el secuestro y que no pudo hacer absolutamente nada por traerlos de vuelta a casa y que todas las acciones y todo lo que ocurrió hasta hoy se ha dado en Colombia”, aseguró Segarra.