Familiares del equipo de EL COMERCIO realizarán la primera capilla ardiente en Cali, Colombia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El primer encuentro después de 90 días sin verlos será la tarde de este martes 26 de junio del 2018. A las 17:00 los familiares del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, acudirán a una capilla ardiente que se organiza en la funeraria Capillas de la Fe, ubicada en el norte de Cali, en Colombia.

Este será el primero de una serie de actos fúnebres con el qué dirán adiós al grupo de trabajadores. Los periodistas colombianos también fueron invitados para despedirse de sus colegas, quienes fueron secuestrados en Mataje, población fronteriza con Colombia, y posteriormente asesinados en el vecino país.



Para las familias, esta tarde será especialmente dura porque aunque los cuerpos fueron rescatados el jueves pasado, 21 de junio, en una zona de Tumaco, aún no han podido verlos. Tras la confirmación científica que se realizó en el Instituto de Medicina Legal de Cali, los allegados se retiraron a su hotel para tener un momento de intimidad.



“Esta tarde podré contarle todo lo que ha pasado, lo orgulloso que me siento de mi hijo y lo mucho que lo amo”, aseguró Galo Ortega, padre del periodista, quién trabajó para EL COMERCIO durante ocho años.



Él agradeció a Dios, porque cree que fue un milagro recuperar “aunque sean los huesitos”.



Aún no está definido completamente los actos que se harán en Quito. Pero en un principio, los familiares decidieron que van a despedir los cuerpos de sus seres amados juntos, en un solo velatorio.



“Se fueron juntos, murieron juntos y los despediremos juntos”, dijo Patricio Segarra, hijo del conductor, quién laboró 16 años para este Diario.



La llegada a Quito está confirmada a las 09:30 de mañana al aeropuerto Mariscal Sucre.



Desde allí se iniciará una caravana que recorrerá toda la ciudad hasta arribar a una funeraria, en el norte de la capital.



Por la noche se organizará una capilla ardiente, cuyo acceso será exclusivamente para familiares y amigos de los periodistas.



El viernes está previsto que se organice otra capilla ardiente abierta al público, en una iglesia católica, pero este lugar aún no ha sido definido.



“Queremos que todos los ecuatorianos compartan con nosotros esta despedida. Somos un pueblo solidario y desde el principio nos han demostrado su apoyo, más en estos duros momentos”, señaló Ricardo Rivas.