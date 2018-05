Familiares de periodistas asesinados piden que autoridades obtengan información a través de detenidos

LEA TAMBIÉN

Desde marzo, Colombia dice haber capturado a 30 personas cercanas a alias ‘Guacho’. En Ecuador, la Policía asegura que están detenidos 48 miembros más de esta mafia del narcotráfico. Pero estas aprehensiones no han arrojado datos de dónde podrían estar los restos del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas Bravo y del conductor Efraín Segarra.

El sábado (26 de mayo del 2018), tras la aprehensión de alias ‘Weiner’, el jefe de la Policía colombiana, Jorge Nieto, dijo que “la Cruz Roja está encargada por los dos gobiernos en direccionar toda esta ubicación de los cuerpos”.



Tras estas declaraciones, Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl Rivas, señaló que Ecuador y Colombia son los responsables de ubicar los cuerpos de las tres personas. “Esa no es responsabilidad de la Cruz Roja Internacional. Nos han dicho que el Comité Internacional de la Cruz Roja es un ente humanitario que ayuda a coordinar el traslado o la repatriación de los cadáveres en la medida que tenga datos de los dos gobiernos”.



Rivas se pregunta por qué las dos naciones no han obtenido información a través de los capturados. “No se entiende por qué no hay información si se supone que los detenidos son hombres cercanos a ‘Guacho’. ¿O los detenidos son personas que están alejadas de esta banda delictiva?”.



Alias ‘Weiner’, por ejemplo, fue identificado como el hombre clave, a cargo de las finanzas del grupo armado.



Esa función le había designado el propio ‘Guacho’. Por eso, en Ecuador, las autoridades indicaron que se trataba del “cabecilla principal” de la organización criminal.

En Colombia también se detuvo a alias ‘Cachi’, a quien se identificó como segundo al mando de los disidentes, y a alias ‘Braian’, de quien se indicó era lugarteniente de ‘Guacho’. Incluso se dice que participó en el secuestro y asesinato del equipo periodístico.



En Ecuador están presos alias ‘Amarillo’, alias ‘Fener’, alias ‘Pescuesado’, ‘Cuco’, también identificados como cabecillas y cercanos a ‘Guacho’, quienes operaban en la frontera entre Ecuador y Colombia.



Los familiares piden que a ellos se les interrogue, se obtenga toda la información y se repatríen los restos.



A mediado de abril, el Frente Óliver Sinisterra emitió un supuesto comunicado en el que pedía el cese al fuego para poder entregarlos a través de un corredor humanitario.



Las familias han dicho que ninguno de los dos países se ha comprometido a detener las operaciones militares sin antes tener las coordenadas del sitio donde están los cuerpos.

Entre tanto, el jefe de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja, Philippe Guinand, llegó al país para asistir a eventos sobre derecho humanitario. Al mediodía se reunió en el Palacio de Carondelet con el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y del Interior, Mauro Toscaninni.



En la cita, Guinand reiteró su disposición a la recuperación de los cuerpos del equipo periodístico y en tratar el tema de los dos civiles secuestrados.

Por la tarde asistió a un curso internacional y respondió tres preguntas sobre estos temas.



Estas fueron las preguntas y respuestas: ¿Que ha hecho la Cruz Roja para recuperar los cuerpos? “Estamos siguiendo el asunto muy de cerca, es la prioridad número uno de la delegación nuestra. Estamos pendientes, como todo el mundo, de que las condiciones se den. Concretamente estamos a la espera de la luz verde que nos llegaría del grupo (Óliver Sinisterra). Y estamos evidentemente en contacto con los familiares, porque sabemos del dolor que tienen”.



¿No han recibido ninguna señal? “Los equipos están movilizados y podríamos hacer la operación cuanto antes, pero no nos llegó la luz verde para hacer ello y es evidente que sin eso no podemos actuar”.



¿Cuántas personas son parte de la delegación que trabajaría en la repatriación? “No son muchos quienes tienen que movilizarse. Además tenemos la impresión de que la operación, si se lleva a cabo, sería en Colombia y allá tenemos equipos con mucha experiencia”.



Para hoy está previsto que la delegación se reúna con los familiares de Óscar Villacís y Katty Velasco, para saber cómo avanzan las investigaciones.