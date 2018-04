Familiares de periodistas asesinados reciben la condecoración 'Marieta de Veintimilla' por servicios relevantes

LEA TAMBIÉN

El Municipio de Quito entregó la condecoración 'Marieta de Veintimilla' por servicios relevantes a los familiares de los integrantes del equipo periodístico de EL COMERCIO, que fueron asesinados tras ser secuestrados en Mataje (Esmeraldas), frontera norte del país. El plagio ocurrió el 26 de marzo del 2018.

La ceremonia se realizó este miércoles, 18 de abril del 2018, en el salón protocolar del edificio Pérez Pallares de la Alcaldía, ubicado en las calles Chile y Venezuela, en el Centro Histórico.



Cristian Segarra, familiar de una de las víctimas, agradeció al Municipio por el reconocimiento. "Sus nombres son sinónimos de libertad, pero no solo de prensa o expresión, sino de todos los ecuatorianos. Su muerte jamás será olvidada y no descansaremos en la lucha ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se va a cansar!".



Informó que luego del reconocimiento está previsto que viaje a las 00:35 de mañana a Washington, la capital de Estados Unidos. El objetivo es mantener reuniones con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y pedir que les ayuden para que los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entreguen los cadáveres de los periodistas asesinados. Junto a él estará Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo.



"Es posible que haya reuniones con otras autoridades. La idea es ejercer presión, elevar el pedido que nos entreguen a los tres y que haya más controles en la frontera para que esto no se repita". Otra solicitud es que se incremente la cooperación con Colombia.

La condecoración 'Marieta de Veintimilla' fue entregada al equipo periodístico por su gran desempeño profesional, se indicó en la ceremonia. Foto: EL COMERCIO



Durante la ceremonia, el alcalde Mauricio Rodas entregó un reconocimiento y una medalla a los parientes de las víctimas. Para el Burgomaestre, la capital llora la partida de tres hijos valiosos.

"Una de las formas más dignas de morir es haciendo lo que uno ama. Eso es lo que ocurrió con Paúl, Efraín y Javier. Esa es la memoria que nos han dejado", dijo Rodas.



Galo Ortega, papá del reportero, estaba emocionado. Agradeció por la solidaridad expresada en el país y el mundo por los allegados de las víctimas. "Esperamos que sigan apoyando como lo han hecho. Lo único que queremos, a nombre de los tres, es recuperar los cuerpos de nuestros seres queridos".



Finalmente, Ricardo Rivas, dijo que existen sentimientos encontrados. Sencillez, solidaridad y amor son palabras que identifican a los periodistas asesinados. "Cuando estuvieron en este mundo pudieron derrochar esos valores a través de quienes los conocieron y los hace más grandes. Han llegado a donde nadie pudo haberse imaginado y esa es la obra de Dios".



La condecoración 'Marieta de Veintimilla' fue entregada a Rivas, Ortega y Segarra por su gran desempeño profesional, se indicó en la ceremonia.



En la ceremonia estuvieron directivos de diario EL COMERCIO, familiares de las víctimas, periodistas, fotógrafos, camarógrafos y los concejales Eddy Sánchez, Renata Moreno y Pedro Freire.