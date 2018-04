Al cumplirse un mes del secuestro, familiares de periodistas exigen al Gobierno que transparente indagación

LEA TAMBIÉN

Los familiares del fotógrafo Paúl Rivas, el conductor Efraín Segarra y el reportero Javier Ortega pidieron al Gobierno este jueves, 26 de abril del 2018, al cumplirse un mes del secuestro en Mataje, que transparente cómo se desarrollaron las investigaciones del plagio y posterior asesinato de los integrantes del equipo periodístico de EL COMERCIO.

Lo hicieron en una rueda de prensa que fue convocada la mañana de este jueves 26 de abril del 2018. Portaban carteles negros con los mensajes: "¿Qué hizo el Ministerio de Defensa?", "¿Qué hizo la Cancillería?", "¿Cuáles son los errores de buena fe?", "¿Quién era el negociador?", "¿Quién es ahora nuestro canal de comunicación?".



Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo Paúl Rivas, preguntó al Gobierno de Ecuador por qué no solicitó ayuda internacional tras el secuestro, más cuando el presidente Lenín Moreno reconoció la falta de experiencia de su equipo.



"Queremos saber ¿cuáles fueron los 'errores de buena fe' que llevaron a la muerte de tres personas? ¿Quién era el negociador? ¿Qué estaba negociando?", cuestionó Yadira Aguagallo, acompañada por los padres de Javier Ortega, el hermano de Paúl Rivas y los hijos de Efraín Segarra.



Los familiares también quieren saber ¿cuándo van a ser devueltos los cuerpos de Paúl, Javier y Efraín? Se quejaron de que hace nueve días las autoridades del Gobierno no se han comunicado con ellos para informar sobre las gestiones que se realizan para traer los cuerpos al país.



A los los parientes les llama la atención lo qué pasó luego del 7 de abril, fecha en la que se estableció la última comunicación con los secuestradores. "Cambia totalmente el escenario y resulta que el 12 y 13 de abril son vilmente asesinados".



"¿Tal vez afectó la incongruencia de las declaraciones del ministro del Interior, César Navas, cuando el 9 de abril salió a decir que no se estuvo negociando?", preguntó Ricardo Rivas, hermano de Paúl. "¿Eso es un discurso coherente cuando días atrás se dijo que se negociaba?".



Ante esas interrogantes, los familiares de los periodistas no entienden cuál fue la posición del Gobierno frente a lo que pasó. "En el Comité de Crisis no se tomó nunca una decisión, solo se nos informó de lo que estaban haciendo".



De otro lado, cuestionaron el trabajo de los militares y Cancillería. "Es un tema binacional que traspasa las fronteras del país. Por lo tanto, debía tener mucha injerencia la Cancillería, pero no se evidenció ninguna".



Para ellos, los niveles de responsabilidad van desde lo más alto hasta el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. "Cuando los periodistas preguntaron sobre lo que pasaba y nosotros mismo lo hicimos, todo era el vocero oficial, el ministro del Interior. ¿Solo es responsabilidad de él? ¿Qué hizo el Comando Conjunto? ¿Por qué no se pronunció si este es un problema internacional que afecta la soberanía del país?".



Con relación al plazo de 10 días que dio el presidente Lenín Moreno a los ministros del ramo de Seguridad para detener a alias 'Guacho, Ricardo Rivas dijo que eso no devolverá con vida a los periodistas. "Si deciden dar un paso al costado hubiera sido lo mejor. Son consecuencias de lo que se hizo y se dejó de hacer puntualizando los errores específicos que tuvo el Gobierno a través de su vocero oficial, el Comando Conjunto y de los organismos que manejaron la crisis".



De cambiar de ministros, esperan que las nuevas autoridades tomen cartas en el asunto y le den celeridad a este proceso y "que no se escuden en que como yo recién llego el problema es del que estaba antes".



Más allá de eso, las familias están conscientes de que la salida del cargo una autoridad no la exime de su responsabilidad.



Pidieron sensibilidad para los familiares de Vanessa Velasco y Óscar Villacís, la pareja de ecuatorianos secuestrada hace 22 días por los disidentes de las FARC y cuyo paradero es desconocido. De hecho, los parientes de ellos estaban esta mañana en la Plaza de la Independencia con carteles para pedir al Gobierno que les ayuden.



Allí estaba Elvia Villacís, hermana de una de las víctimas. Reiteró su pedido de reunirse con el presidente Lenín Moreno para que los escuche.



Al final de la rueda de prensa, Ricardo Rivas, hermano de Paúl, manifestó que los plantones continuarán hasta exigir respuestas. No se cansarán hasta que el Gobierno les muestre de forma íntegra el trabajo que realizó en la frontera.