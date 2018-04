Familiares de pareja secuestrada en la frontera viajaron a Quito para reunirse con el ministro César Navas

LEA TAMBIÉN

Los familiares de Óscar Villacís y Vanessa Velasco se reunieron la mañana de hoy, lunes 23 de abril del 2018, con el ministro del Interior, César Navas. Ellos son la pareja secuestrada por los un grupo de disidentes hace más de una semana, cuyo paradero es desconocido.



Estaban desesperados porque no tienen detalles de lo que pasa con la pareja. Elvia Velasco, hermana de uno de los secuestrados, dijo que lo único que se conoce de este caso es el video en el que las víctimas piden ayuda al Gobierno.



"Los días son largos sin noticias de mi hermano y mi cuñada. Venimos a hablar con el ministro Navas para que nos informe si sabe otra cosa, pero conocen lo mismo", manifestó Velasco.



De otro lado -añadió la mujer- en el Ministerio le indicaron que la Policía y las Fuerzas Armadas están investigando. "Todo está en pistas, pero alias 'Guacho' no se ha comunicado".



Estaba junto a su madre, María Gómez, de 56 años. "Al señor 'Guacho' le diría que me devuelva a mi hijo y a mi nuera, que no los haga sufrir, ni a mi familia. Los estamos esperando".



Tras el encuentro con Navas, los parientes de los secuestrados estaban reunidos en las afueras del Ministerio del Interior, en las calles Benalcázar y Espejo, en el Centro Histórico de Quito. Llevaban papeles con la foto impresa de las víctimas. Oraban por la tranquilidad de las víctimas y esperaban reunirse con el presidente Lenín Moreno.



"Ahora vamos a esperar porque el ministro Navas dijo que nos va a conseguir una cita para hablar con el señor Presidente", dijo Elvia Velasco.



Los allegados de Vanessa Velasco pidieron que su identidad no sea revelada. Una de ellos dijo que sus pedidos "lleguen a oídos del señor Guacho y les entregue una prueba de vida de los secuestrados".



Explicó que Villacís y Velasco son una pareja de padres jóvenes. Además, la hija de Vanessa Velasco, de 4 años, llora todos los días y pregunta por su mamá. "No se sabe nada de la negociación porque esas personas (los secuestradores) no se han vuelto a comunicar. Les pedimos una prueba de vida para saber si siguen vivos o no".



Los allegados indicaron que en Santo Domingo han organizado misas y plantones para pedir la liberación.