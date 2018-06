Los familiares de pareja plagiada buscan información en Bogotá

LEA TAMBIÉN

Cada una llegó con una maleta y una cartera. Elvia Villacís es hermana de Óscar, y Ana Velasco, de Katty Vanessa. Ambas viajaron este lunes, 4 de junio del 2018, a Colombia para buscar noticias sobre sus parientes, que permanecen secuestrados desde el 12 de abril.

Velasco llevaba impresa la imagen de sus allegados en una camiseta blanca. Así partió del aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito.



Antes de hacerlo dijo que esperan reunirse con representes de la Fiscalía de Colombia, una actividad que está en el cronograma que tiene le embajada de Ecuador en ese país.



Las dos salieron de Santo Domingo de los Tsáchilas a las 08:00 y el vuelo partía a las 16:45. En Tababela hablaron de la angustia que tienen por lo sucedido. La hija de Katty Vanessa es una de las más afectadas.



Tiene 4 años y pregunta permanentemente por su madre.



El domingo vio la foto de su mamá y nadie pudo controlar el llanto. Solo la abrazaron y los más allegados lloraron con ella.



Ahora, la menor quedó a cargo de sus abuelitos, José Velasco y Adelaida Pinargote.



Él pidió una semana de vacaciones en su trabajo y viajó desde Guayaquil para ayudar a cuidar a su nieta y a su esposa.



Desde el secuestro, ella tiene la presión alta y debe ir constantemente al médico.



El abuelito, en cambio, se ha refugiado en Dios. Rezar una oración cada hora ha permitido conservar la esperanza de que su hija y la pareja vuelvan sanos y salvos al Ecuador.



La familia Velasco espera que antes de que se cumplan los dos meses del secuestro, la pareja sea liberada.



Incluso, tienen lista una habitación en la casa de Pinargote para que pueda volver a dormir con su hija como lo hacía hasta antes del secuestro.



“Le pido a Dios que me la traiga de vuelta para remediar cualquier error que cometí y darle todo mi amor”, dice el padre de Katty, José Velasco.



En la casa de la familia Villacis también se reza constantemente para que el viaje a Colombia tenga resultados positivos.



Zulay Villacis, hermana de Óscar, señaló que no solo Elvia estará en Colombia. Su madre, María Gómez, también viajó y está en Ipiales.



Ella está tras la pista de un sacerdote en Nariño, que supuestamente ha servido de intermediario con los disidentes del Frente Óliver Sinisterra, para que el conflicto cese en la zona. “La idea es encontrarlo y pedirle que interceda para que nos los devuelvan”.



El domingo, 2 de junio, las dos familias se pusieron de acuerdo para que desde esta semana se conformen tres frentes de trabajo. Uno lo integran Elvia y Ana, con el viaje a Colombia.



El segundo lo conformará María Gómez, quien también irá a la Fiscalía de Colombia a averiguar sobre el proceso de investigación, tras la denuncia por secuestro que interpusieron hace un mes.



El tercer frente está integrado por las familias que se quedaron en Santo Domingo.



Ellas decidieron aumentar la seguridad en sus casas. “Tenemos las ventanas y puertas cerradas constantemente y solo hablamos con personas conocidas. Nos da miedo que nos hagan algo y como no hay protección policial, nos cuidamos nosotros mismos”, dijo José Velasco.



Además, un grupo de familiares está a la espera de los resultados en Colombia para viajar a Quito y organizar nuevas vigilias en la capital y en Santo Domingo.



La idea es pedir a las autoridades de las dos naciones que trabajen en conjunto por la liberación de los dos secuestrados.



Por ahora, todos esperan resultados desde Bogotá. Los gastos como el vuelo, el hospedaje, la comida y movilización en la capital colombiana serán cubiertos por el Estado. Sin embargo, también llevaron los fondos que obtuvieron en la rifa realizada el domingo.



Ese día entregaron 12 premios en el parque central de Santo Domingo. Hubo personas que colaboraron y compraron los boletos.



“Gracias a la gente que nos ayudó logramos recolectar un poco de dinero, para solventar algunos gastos que pudieran surgir en el viaje”, dijo Elvia Villacís.



Así se despidieron y de acuerdo a la planificación regresarán a Ecuador este jueves, 7 de junio. En la noche estaba previsto que sean recogidos por personal de la embajada.



Las autoridades de Gobierno confirmaron el 17 de abril pasado, que la pareja había sido secuestrada por armados que pertenecían al Frente Óliver Sinisterra, el mismo grupo que plagio y asesinó a Javier Ortega, Paúl Rivas y a Efraín Segarra, de EL COMERCIO.