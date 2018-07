Familiares de Óscar y Katty piden una reunión con el presidente Moreno

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los allegados de Óscar Villacís y Katty Vnessa Velasco, de 24 y 20 años, se preparan para realizar un plantón la próxima semana en las afueras del Palacio de Gobierno. Le pedirán al presidente Lenín Moreno que desclasifique la información sobre la muerte de la pareja y que escuche sus pedidos.

Así lo anunció hoy, miércoles 11 de julio del 2018, el abogado de las familias de las víctimas, Leonardo Tipán, en una rueda de prensa realizada en Quito. “No hubo transparencia por parte del Estado y no se nos ha proporcionado la información (…) Nosotros solicitamos al Primer Mandatario y la Asamblea la desclasificación de la documentación a fin que nos la entreguen. Haremos que prevalezcan los derechos de las víctimas”.



Si las autoridades ecuatorianas no les proporcionan datos –añadió el jurista- acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque no existen garantías. “Nos sentimos desamparados, desprotegidos, no existe seguridad jurídica. No hay algo que ampare porque en ello el Estado debió estar preocupado apenas supo la noticia del segundo secuestro y actuar. Eso no pasó”.

En el plantón, los allegados de las víctimas también pedirán una reunión con el presidente Moreno. Según Tipán, el Jefe de Estado nunca los ha recibido en su oficina para informarles sobre lo que se ha investigado y “esa es la indignación que tienen los familiares”.



Las autoridades colombianas informaron el 3 de julio pasado que los cadáveres de un hombre y una mujer fueron hallados en la zona rural de Tumaco, Nariño, en las "inmediaciones entre la frontera de Colombia y Ecuador", en donde fueron localizados en junio los cuerpos de los periodistas de EL COMERCIO.



Luego se confirmó que esos cuerpos correspondieron a la pareja y que su muerte ocurrió como consecuencia de múltiples heridas producidas por arma cortante y cortopunzante en el cuello y tórax, según las pruebas forenses practicadas en Colombia. Al parecer, la pareja falleció hace aproximadamente dos meses.



El secuestro de Óscar y Katty se produjo entre el 11 y 12 de abril pasado, cuando salieron de Santo Domingo a San Lorenzo (Esmeraldas).