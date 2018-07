Familiares de María José Ponce y Lirio Sofía piden continuar la búsqueda, pese a video difundido en Facebook

LEA TAMBIÉN

Por medio de un comunicado difundido este 10 de julio del 2018, los familiares de María José Ponce Vargas y de Lirio Sofía Escobar Ponce solicitaron a las autoridades ecuatorianas continuar con su búsqueda. Esto luego de que la noche del 9 de julio se difundieran en Facebook un mensaje supuestamente escrito por Ponce y un video en vivo en el que aparecían madre e hija.

En el texto, publicado en una página de Facebook creada con el fin de encontrar a ambas, la familia expresó sus "sospechas frente a la veracidad" del texto y el video, una transmisión de Facebook Live sin audio en la que se podía ver a María José y Lirio Sofía y que, según la familia, habría sido pregrabado.



Los allegados aseguran que "según comentarios de especialistas en sicología, los gestos tanto de María José como de Lirio denotan miedo". Además, afirman que se realizó un "análisis escueto" del video y que mediante este concluyen "la presencia de una persona filmando el mismo".



Durante la transmisión realizada en Facebook desde la cuenta de la joven se emitieron comentarios como: "lastimosamente no hay audio", "vieron que estamos bien", "que desde el principio decidí irme", "pero dije que estamos bien", entre otros. Los familiares concluyen que era otra persona quien escribía por María José mientras ella realizaba la transmisión.

María José Ponce (28 años) y de su hija, Lirio Sofía Escobar (4 años) están desaparecidas desde el 23 de junio del 2018.



También afirman que "el escenario del video era sumamente precario". Las imágenes muestran a madre e hija en un pequeño espacio y el video no es de buena resolución. María José viste una chaqueta, una camiseta de color entre rojo y rosado. La toma no permite apreciar con qué está vestida la menor de edad.



"Estas seudocomunicaciones lejos de tranquilizar a la familia, la sumen en un estado de intranquilidad y desasosiego. Mientras no aparezcan, mientras no las veamos personalmente continúan desaparecidas y exigimos tanto a la Policía como a la Fiscalía resultados urgentes y concretos sobre su desaparición", concluye el texto remitido por los familiares de María José y Lirio Sofía.



Madre e hija fueron vistas por última vez el pasado 23 de junio del 2018 cuando salieron de su casa en Quito. Hasta la difusión de las comunicaciones en Facebook la noche de ayer lo último que conocieron de ellas sus familiares fue por medio de un correo electrónico que recibieron el jueves 28 de junio.



María José y a Lirio Sofía salieron de su casa rumbo a Mindo, la joven dijo que viajarían con una amiga que no ha sido identificada hasta ahora. Llevaron una maleta pequeña con ropa para dos días.



En el mensaje de correo electrónico que recibieron los familiares- quienes cuestionan si María José lo escribió por su cuenta o si alguien la obligó a hacerlo.



En el momento de su desaparición, María José contaba con un trabajo y Lirio Sofía estaba en clases.

Tras la desaparición se creó en Facebook la página Ni Un Día Más Sin María José y Sofi que hasta la tarde de este 10 de julio del 2018 tenía más de 2 640 'me gusta' en la red social.



La mañana de ayer, allegados de María José y Lirio Sofía realizaron un plantón en la Plaza Grande para pedir respuestas sobre su desaparición.