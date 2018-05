Familiares denunciarán el doble secuestro en Colombia

LEA TAMBIÉN

Elvia Villacís ya no sabe qué otra puerta tocar. En su lucha para lograr la liberación de su hermano Óscar Villacís y la novia del joven, Vanessa Velasco, decidió viajar a Colombia y buscar información sobre ellos.

Según Goevana Velasco, prima de la joven plagiada, Villacís salió el sábado 5 de mayo del 2018 desde Santo Domingo y se dirigió a Ipiales, en el departamento colombiano de Nariño, que limita con Esmeraldas y Carchi.



“Ya que las autoridades en nuestro país no tienen respuestas, ella fue a buscarlas en Colombia”, dice Velasco.



En el último mensaje de voz, la familiar asegura que este lunes presentará la denuncia por secuestro en la Fiscalía de Colombia y que intentará reunirse con el gobernador de Nariño, Camilo Romero.



“No sé cuándo vuelva, pero no me iré sin hablar con alguien”, advierte Villacís.

La retención ilegal de su hermano y su novia, desde el 12 de abril, ha sido atribuida al autodenominado Frente Oliver Sinisterra, un grupo disidente de las FARC.



El viernes, el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, dijo que el Ecuador no tiene contacto con los “criminales” que secuestraron a la pareja de ecuatorianos.



“Esa pareja lamentablemente fue a Colombia, ellos fueron secuestrados en Colombia, todo el tiempo han estado ahí”, dijo.

La decisión de Villacís, de viajar al país vecino, se dio justamente después de escuchar estas declaraciones.



“Si el Gobierno ya dice que no puede hacer nada, entonces nosotros vamos a tener que buscarlos”, dice Velasco.



Ninguna de las dos familias ha conseguido todavía una cita con los nuevos ministros del Interior y de Defensa, Lino Toscanini y Oswaldo Jarrín, respectivamente. Dijeron haberlo solicitado desde la anterior semana. Tampoco saben cuándo podrán reunirse con el presidente Lenín Moreno, quien ahora está de viaje.



La idea es que a través de estas autoridades se cree un Comité de Crisis y se establezca un canal de comunicación entre los investigadores y las familias.

Quienes tampoco han podido reunirse con Toscanini y con Jarrín son los familiares del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra, quienes fueron secuestrados en Mataje el 26 de marzo mientras realizaban si trabajo periodístico.



Los familiares tienen este 7 de mayo una reunión a las 07:30 en el Ministerio de Justicia y otra a las 10:30 en la Cancillería.



En las citas, los familiares exigirán más acciones para la búsqueda de los cuerpos de los integrantes del equipo periodístico de este Diario, luego de que la Policía ecuatoriana y el presidente Moreno confirmaran que fueron ejecutados por sus captores.

El Gobierno de Colombia ha reconocido que los cuerpos se encuentran en su territorio. Pero no hay coordenadas sobre su ubicación.