Familiares piden conocer estado de salud de opositor venezolano Leopoldo López

Los familiares del encarcelado dirigente opositor venezolano Leopoldo López exigieron la noche de este 3 de mayo del 2017 a las autoridades venezolanas que den información sobre su estado de salud, después que comenzaran a circular versiones sobre un posible traslado a un hospital.

La esposa de López, Lilian Tintori, informó en su cuenta de Twitter que salió rumbo al Hospital Militar en Caracas para "pedir ver a Leopoldo".

#URGENTE En este momento voy camino al hospital Militar para pedir ver a Leopoldo



Tintori había denunciado que no lo había visto en días, debido a que lo mantienen incomunicado en la cárcel. Versiones en las redes dijeron que el dirigente opositor, que cumple una condena de casi 14 años en la prisión de Ramo Verde, en la ciudad vecina de Los Teques, fue trasladado al Hospital Militar por una presunta intoxicación.

Lilian Tintori y Antonieta de López ya en Hospital Militar. Les niegan acceso 10pm #3May



La hermana de López, Diana, exigió a las autoridades entregar una prueba de vida del dirigente. Asimismo, el abogado defensor del dirigente, Juan Carlos Gutiérrez, dijo que por el momento no había podido confirmar las versiones u obtener información alguna sobre su situación. "No tenemos forma de confirmar. No existe forma de conocer de él", dijo a periodistas. Agregó que por el momento no tenía acceso a López.



Tintori había dicho esta semana que no le permitieron ver a López debido una supuesta sanción en la prisión donde cumple la condena por instigación a las protestas de 2014 contra el Gobierno de Nicolás Maduro.



Posteriormente a la alerta generada por el posible paradero del opositor López, la cadena Telesur publicó un video en el que el político habló y dijo que la grabación "es un mensaje de fe de vida para mi familia. Hoy es 3 de mayo, son las 9 de la noche. Es un mensaje para Lilian. No entiendo la razón por la que se quiere dar una fe de vida en ese momento. Estoy bien" y el clip se corta.

#Venezuela | Diputado @dcabellor muestra video que da fe de vida de Leopoldo López

El video sería parte del programa del congresista oficialista Diosdado Cabello, que se habría emitido la noche de este miércoles tras el cuestionamiento de la familia de López.