Familia de exdiputado Tito Nilton Mendoza pide que se aclare su muerte

El 31 de diciembre de 2016 fue la última vez que Tito Nilton Mendoza Guillen se comunicó con sus familiares. Ese día llamó a su esposa para decirle que iba a su casa en su natal Portoviejo. Nueve días después el cuerpo del exdiputado manabita fue encontrado sin vida en el sector de Las Cruces del cantón Montecristi (Manabí).

Mendoza, de 57 años, trabajaba como Notario en Manta luego de haber tenido una reconocida vida política. Fue diputado por el Partido Social Cristiano (PSC) en 2003 y en 2007 fue asambleísta por el Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (Prian).



En 2009 obtuvo una curul en la Asamblea Nacional por el mismo partido del que se separó tres años después, por discrepancias políticas. A finales de 2013 presentó su candidatura a la Prefectura de Manabí en representación del partido Avanza, pero fue descalificada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).



El 3 de enero pasado, la Policía Nacional informó que se habían activado los protocolos de búsqueda una vez que sus familiares denunciaron su desaparición. El teniente coronel Byron Ramos, jefe de la Dinased en la Zona 4, mencionó como antecedente que se conocía que el vehículo de propiedad de Mendoza estuvo involucrado en el atropellamiento de Xavier M., quien falleció.



El pasado 25 de enero, el fiscal de Manabí, Enrique García, confirmó que la osamenta encontrada el 9 de enero en el sector de Las Cruces pertenecía al exdiputado, luego de dar positivo en los exámenes de ADN. El informe confirmó en un 99%. En la prueba se comparó una muestra tomada de la osamenta con el ADN de la madre de Mendoza.



Actualmente, las investigaciones continúan para establecer si su muerte fue ocasionada o accidental. Los familiares de Mendoza piden que se establezcan las causas de su muerte luego de que permaneciera desaparecido nueve días. Según los resultados de la autopsia, falleció después por un golpe en la cabeza, se presume al caer en un precipicio.



“Se dice que se cayó, pero se debe determinar si fue provocado. No creo que se haya lanzado por sí solo”, indicó su hermano Tito Livio Mendoza, de 59 años, este lunes 30 de enero del 2017.



Según su familia, el sector donde fue encontrado el cuerpo, días antes se localizó el vehículo en el que la víctima se trasladaba. Su hermano señaló “que es raro que hayan encontrado el cuerpo en este mismo lugar cuando antes la Policía dijo que no estaba allí ni vivo ni muerto”.



Mendoza confirmó que su hermano sí estuvo implicado en ese accidente el día de su desaparición. Pero dijo que “no se fugó de la escena y que estuvo involucrado en el accidente, pero en se mismo momento se determinó que hubo imprudencia del peatón”.



Sobre la posible vinculación en el caso de la persona que lo acompañaba al exdiputado cuando denunciaron su desaparición, su hermano dijo que se trataría de la empleada doméstica, pero que ella no está detenida porque no tiene responsabilidad en el hecho.



El exdiputado fue sepultado la tarde del domingo 29 de enero en el cementerio general de Portoviejo.