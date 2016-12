La faceta familiar de Cynthia Viteri entra en la campaña

La faceta familiar de Cynthia Viteri también entra en su agenda como candidata presidencial. Este jueves, 22 de diciembre, en la mañana estaba reunida con su esposo Joaquín Villamar y sus cinco hijos, para entrevistas y sesiones fotográficas.

Sus hijos Johanna, Yul, Julianna y los mellizos Renata y Joaquín estaban dispuestos a compartir las fotos con Max, Rocco, dos de sus mascotas. La postulante del Partido Social Cristiano (PSC) suele adoptar gatos o perros abandonados hasta encontrarles un hogar o quedarse en la familia. Fulana, Mengana, Perencejo, Bienvenido, Chivito...



En las fotografías solo faltaban los nietos: Fabiana, Gianluca y Piero, que son la adoración de la abuela. A medida que se acerca el arranque de la campaña presidencial, la agenda electoral es más intensa.



Los hijos de la postulante organizan sus tiempos para acompañarla en recorridos proselitistas. Crecieron con una política en casa y “es un honor ser sus hijos”, dice Johanna. Ella y sus hermanos han seguido la carrera de abogada de su madre y de su abuela, la exmagistrada María Leonor Jiménez. Julianna está a punto de sacar el título y Yul estudia.



Viteri reconoce que en estos días de campaña la vida familiar es totalmente distinta. Pero la atención que su esposo da a los hijos le da tranquilidad.



Él también trata de acompañarla en algunos de los actos de la agenda de candidata presidencial. “Ahora hay menos tiempo hasta para discutir”, dice riendo Joaquín Villamar, un economista dedicado a negocios agrícolas. Están casados hace 20 años.



No le molesta lo que dicen los políticos de su esposa. “No la pueden acusar de un acto de deshonestidad. No hay razón para esos ataques de los adversarios y me tiene sin cuidado”.



El jueves, la jornada de Viteri comenzó muy temprano con reuniones de su equipo logístico. Luego estuvo en varias entrevistas con medios de comunicación en su domicilio, en el norte de Guayaquil.



La sala de prensa de la candidatura emitió un comunicado sobre la denuncia del supuesto pago de sobornos a funcionarios estatales por parte de la empresa brasileña Odebretch, en el período 2007-2016. “El informe del departamento de Justicia de EE.UU. le quita el manto al Santo”, dice Viteri en alusión al actual Gobierno.



Mencionó que los casos más escandalosos de corrupción han sido descubiertos por autoridades u organismos extranjeros: FIFA, Panama Papers, Odebrecht. “Ahora con su gobierno desnudo, usted señor Presidente debe entregar a la justicia a los funcionarios corruptos involucrados exactamente en su periodo. No espere a que fuguen”, añadió.



Para la tarde estaba prevista una caravana motorizada por el Suburbio oeste en Guayaquil. Este viernes 23 de diciembre la agenda seguirá en Los Ríos para escuchar a los agricultores. Babahoyo, Quevedo, Buena Fe y Valencia son algunos cantones para la visita.