Huracán María dejó 43 personas fallecidas en Puerto Rico

Veinte días después del paso del huracán María por Puerto Rico, el número de personas fallecidas en hechos relacionados con la tormenta pasó de 39 a 43, informaron este martes, 10 de octubre del 2017, fuentes oficiales.

Así lo anunció el secretario de Asuntos Públicos del ejecutivo de la isla, Ramón Rosario, en una conferencia de prensa en la que ofreció detalles, entre otros temas, sobre la situación del suministro eléctrico en la isla.



En este sentido, explicó que solo el 16 % de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tiene luz.



Rosario precisó que los fallecimientos fueron posteriores al paso del ciclón.



Uno de ellos se registró en Aguadilla (noroeste) y se debió a complicaciones que sufrió el enfermo al no poder ser operado por una infección, ya que el centro hospitalario no llevó a cabo operaciones debido al huracán.



Otro fue en Lajas (suroeste) donde la persona murió al caer de un tejado, una tercera en Moca (noroeste) al no darse cuenta un conductor que había un desprendimiento en el terreno y, la cuarta, en San Germán (suroeste), donde un hombre murió mientras realizaba tareas de limpieza.