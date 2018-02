Las cuatro fallas que permitieron la masacre de San Valentín en Florida

Nueve días después del tiroteo en una escuela secundaria de Florida que dejó 17 muertos, los detalles de la investigación difundidos este viernes 23 de febrero del 2018 siguen dejando al descubierto posibles fallas, que permitieron al joven Nikolas Cruz cumplir con su objetivo.

Desde el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) hasta la oficina del alguacil del Condado de Broward, al que pertenece Parkland, ciudad en la que se registró el hecho, se desatendió información vital para evitar la tragedia.



-Expulsión del Marjory Stoneman



Nikolas Cruz, de 19 años, era hijo adoptivo de Lynda y Roger Cruz desde hace más de una década junto a su hermano biológico Zachary. El padre murió poco tiempo después de la adopción, mientras que la madre falleció ocho meses atrás por una neumonía. El año pasado el joven fue expulsado de la secundaria Marjory Stoneman Douglas por mal comportamiento.



Aunque no se ha especificado la razón, se sabe que el joven intentó ingresar a la escuela en varias ocasiones con las armas que alardeaba tener en redes sociales; además tenía prohibido usar maletín en la espalda. Entre sus compañeros era bien sabido que el joven, diagnosticado con autismo y problemas mentales desde pequeño, era violento y estaba obsesionado con las armas.



- 39 llamadas al 911



Las autoridades locales han revelado que, en por lo menos 39 ocasiones, se reportaron llamadas desde la residencia de los Cruz a la Policía en un período de siete años. Además, la oficina del alguacil de Palm Beach, Condado contiguo a Broward, tuvo tres encuentros con Cruz en la casa a donde se trasladó con su hermano después de la muerte de su madre.



Rocxanne Deschamps, la amiga de la familia que acogió a los hermanos, indicó en ese momento a los oficiales que el joven se tornó violento cuando ella intentó pedirle que se deshiciera del arma y las municiones que había comprado recientemente. En esa ocasión Cruz fue escuchado, pero tampoco se tomaron medidas en su contra.

17 personas fueron asesinadas en el tiroteo de una escuela en Florida, por parte de un joven de 19 años quien era exestudiante del establecimiento educativo. Foto: AFP



- Dos avisos al FBI



En el marco de la investigación trascendió que el FBI recibió en septiembre del año pasado la inquietud de un hombre de Mississippi sobre un comentario que el joven Cruz dejó en su canal de YouTube, en el que instruye sobre la utilización de armas.



"Quiero ser un tirador profesional en escuelas", fue el mensaje que el hombre puso en conocimiento del FBI. El Buró analizó la información, pero tampoco concluyó ninguna conexión con Cruz.



Posteriormente a principios de este año "una persona cercana a Cruz contactó con la línea de denuncias del Buró para informar inquietudes sobre él, su deseo de matar personas, y sobre la posibilidad de que realizara un tiroteo en una escuela". Sin embargo, según confirmó el FBI, los protocolos establecidos para manejar ese tipo de información no se aplicaron en este caso.



- Un oficial que no actuó en medio del tiroteo



Este jueves el alguacil de Broward, Scott Israel, reveló uno de los detalles que más han despertado indignación en lo que va de investigación. Un oficial con más de 30 años de servicio que tenía asignada la seguridad de la secundaria no actuó cuando se produjo la masacre en la que Cruz tuvo total libertad de disparar durante por lo menos cinco minutos.



"Tenía que saber que se estaba produciendo un tiroteo", dijo Israel al referirse a la inacción que tuvo el oficial. Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el policía de 54 años esperó cuatro minutos frente al edificio de la escuela, mientras que la masacre duró menos de seis. El hombre ha sido suspendido y él mismo renunció a su puesto. Cuando preguntaron al jefe de Policía qué debería haber hecho, este respondió: "Entrar y enfrentarse al asesino. Matar al asesino".