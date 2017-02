¿Cuánto de lo que se dijo durante el Diálogo Presidencial no fue verdad? Un 'fact checking' a los 8 candidatos

Las afirmaciones que los candidatos a la Presidencia de la República hicieron durante el Diálogo Presidencial 2017 fueron valoradas. Un equipo periodístico de Diario EL COMERCIO se dio a la tarea de comprobar lo que se dijo en el encuentro de este domingo 5 de febrero, a 14 días de las elecciones en Ecuador.





Patricio Zuquilanda (Partido Sociedad Patriótica)

Patricio Zuquilanda señaló: "Existen 2,1 millones de personas que aportan al IESS” (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social).

Eso es falso. A marzo del 2016, último dato disponible del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se reportaron 3,5 millones de afiliados. Los hijos de los afiliados (que no aportan) son beneficiarios del servicio de prestación de salud hasta cumplir los 18 años.





Patricio Zuquilanda señaló: "El Gobierno, además, no ha pagado el fondo de pensiones del 40%".

Eso es parcialmente verdadero. El Gobierno pagó el 40% de su aporte para cubrir las pensiones hasta abril del 2015. Pero luego esa obligación se eliminó vía reforma legal. Lo que el Gobierno no ha pagado es la deuda de USD 2 507 millones por el aporte del Estado al pago de atenciones médicas de jubilados y personas con enfermedades catastróficas. El Régimen sostiene que esa deuda es "inexistente".





Patricio Zuquilanda dijo: "No como la banca nacional que nos atraca con intereses de entre el 25% y el 30%".​

Eso es falso. Las tasas máximas de interés referenciales para la banca las fija el Banco Central del Ecuador. Cada producto crediticio o segmento tiene una tasa de interés diferente. Por ejemplo, para febrero de este 2017, la tasa de interés corporativo mínima es de 8,31% anual y la máxima de 9,33%. Estas poseen el rango más bajo. Otros créditos como de consumo e inmobiliarios tienen tasas de interés que van entre el 10,77% y el 17,30. Mientras que el producto crediticio con el interés más alto es microcrédito minorista: con una tasa de mínima de 27,09% anual y máxima de 30,50%.





Patricio Zuquilanda, al referirse a políticas sociales, dijo: “Tenemos solamente 5 000 médicos y necesitamos 24 000”.

Eso es falso. El número de médicos en Ecuador pasó de 12 492 en 2005 a 29 374 el pasado año, según datos del Anuario de Estadísticas de Salud publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en noviembre del 2016. El país cuenta con una tasa de 18,04 médicos por cada 10 000 habitantes, frente a los 9,10 de 2005.



​

Cynthia Viteri (Partido Social Cristiano)

Cynthia Viteri, al abordar la reforma institucional, ofreció: “Que el Consejo Nacional de la Judicatura deje de ser la última instancia que a través de error inexcusable quiera dictar sentencias y que persiga a los abogados en libre ejercicio si no hacen lo que les mandan. Esto se logra con consulta popular directa, en la cual me ahorro dinero, me ahorro tiempo y encuentro además un resultado absolutamente fidedigno”.

​

Esto es falso. El Consejo de la Judicatura no ha emitido sentencias, no es competente para ello. En procesos administrativos, que es diferente, ha sancionado a funcionarios del sistema de justicia, incluso antes de que emitan sus pronunciamientos judiciales, como ocurrió con el fiscal del caso Petroecuador. Asimismo, un Presidente no puede ejecutar directamente una consulta popular. El artículo 104 de la Constitución precisa que “en todos los casos (de consulta), se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas”.





Cynthia Viteri, al tratar las políticas sociales, habló de “combatir la desnutrición crónica que afecta a medio millón de niños de entre 0 y 5 años”.

Eso es parcialmente verdadero. Según la encuesta Condiciones de Vida 2014 y Ensanut ECU 2012, el 24% de los niños menores de 5 años en Ecuador sufre de desnutrición crónica. Es decir, 1 de cada 4 niños, equivalente a cerca de 400 000 niños.







Washington Pesántez (Unión Ecuatoriana)

Washington Pesántez señaló que "existen 4,2 millones de afiliados al IESS” (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social).​

Eso es falso. A marzo del 2016, último dato disponible del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en Ecuador se reportaron 3,5 millones de afiliados (según el Gobierno, al inicio de su gestión había 1,5 millones).





Washington Pesántez dijo: "En el país hay 4,6 millones de ecuatorianos sin trabajo. Si ofrecemos un millón de empleos necesitamos cinco períodos presidenciales para que todos los ecuatorianos podamos trabajar".

Eso es falso. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a diciembre del 2016 se registraron 410 441 desempleados en Ecuador. En esa fecha, según el mismo INEC, existían 1,5 millones de subempleados, casi medio millón más respecto al 2015, pero ni al sumar los datos de las dos variables se llega a la mitad de la cifra postulada.







Lenín Moreno (Alianza País)

Lenín Moreno, candidato del oficialismo, habló de una "universidad para todos, que los estudiantes bachilleres puedan estudiar en la universidad que deseen y en la facultad que deseen, para eso crearemos 40 universidades técnicas para cumplir este propósito".

Sí pero la propuesta se contradice con la política de creación de universidades, manejada por este Gobierno, y con la prueba ENES para acceder a la universidad pública, también instaurada por el Régimen.

​

Lenín Moreno dijo: "El Bono de Desarrollo Humano lo aumentaremos de USD 50 hasta 150 de acuerdo con la condición de vulnerabilidad de las personas y haremos un acompañamiento para que ellos hagan emprendimientos y puedan integrarse a la economía popular y solidaria. De esa forma erradicaremos la pobreza extrema en nuestro país".

Sí pero este Régimen más bien realizó una depuración del listado de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. Hasta enero del 2013 había 1,9 millones de beneficiarios; a octubre del 2016 quedaban 1 037 297.

​

Lenín Moreno dijo: "Doctor Patricio Zuquilanda, usted está equivocado en la cifra, son 3 500 000 los afiliados (al IESS) y si usted quiere integrar al proceso productivo del Ecuador a las personas con discapacidad va a tener que volver a la máquina del tiempo porque nosotros ya lo hicimos. Logramos el pleno empleo de las personas con discapacidad. Qué bueno que se haya mencionado el tema de la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Ni una menos, la doctora (Cynthia) Viteri ya ha mencionado sí, así como dicen las mujeres Ni una menos".



Sí pero ni el actual Régimen ni en el plan de gobierno de Moreno han acogido los planteamientos que la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de las Naciones Unidas, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) de las Naciones Unidas y el Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura han hecho a Ecuador para proteger a las mujeres. La figura del femicidio fue incluida en el Código Orgánico Integral Penal aprobado con mayoría oficialista (2014), pero se limitó la aplicación del delito únicamente a los crímenes por odio de hombres contra mujeres siempre que se pruebe que existió una relación de poder entre victimario y víctima. Las organizaciones de mujeres han reclamado la despenalización del aborto en casos de violación (criminalizado en el COIP, pese al pedido de las agencias de la ONU). Para efectuar estas reformas, requerirá de mayoría en la Asamblea.





Guillermo Lasso (Creo-SUMA)

Guillermo Lasso dijo: "Eliminaré la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt) y con ello las evaluaciones para ingresar a las universidades públicas del país. Con ese dinero ahorrado incrementaremos el número de becas para que más jóvenes estudien en las mejores universidades del mundo y del país. Impulsaré reformas en la Ley de Educación Superior y devolveré la autonomía a las universidades".

Sí pero la Senescyt fue creada en la Ley Orgánica de Educación Superior (2010). No puede eliminarla por su cuenta; requerirá de una mayoría en la Asamblea. En cuanto al incremento en el número de becas, en este Gobierno se otorgaron más de 10 000 becas para el extranjero, frente a 229 becas entre 1993 y 2006.



Guillermo Lasso señaló: "En materia de salud promoveré la Ley de Zona Franca para liberar el pago de Impuesto a la Renta de por vida a las nuevas inversiones en nuevas clínicas y hospitales, que nos ayuden a cubrir el déficit de 8 000 camas en los centros asistenciales".

Eso es parcialmente verdadero. En efecto, el último dato actualizado por el INEC, del 2014, refiere que entonces Ecuador contaba con 26 567 camas hospitalarias, es decir 16,6 camas por cada 10 000 habitantes, por debajo del estándar establecido para América Latina por la Organización Mundial de la Salud de al menos 24 camas (déficit de 8 000 camas). Sin embargo, en los dos últimos años se inauguraron nuevos hospitales, como por ejemplo el de Calderón del IESS o la Maternidad Nueva Aurora, en Quito, y el del Guasmo Sur en Guayaquil, solo este último con más de 470 camas.







Iván Espinel (Fuerza Compromiso Social)

Iván Espinel, al referirse al crecimiento de la economía para este año, dijo: “Incluso el Banco Central del Ecuador dice que el país va a decrecer”.

Eso es falso. El Banco Central del Ecuador (BCE) no ha señalado que el país va a decrecer. En diciembre, la institución proyectó que la economía de Ecuador crecerá 1,42% en el 2017, principalmente debido a factores como el precio del petróleo y el crecimiento en las exportaciones.



Iván Espinel señaló: "Sin embargo, hemos manifestado que el Fiscal General de la Nación se elija por voto popular, cambiando el reglamento del Consejo de Participación Ciudadana".

Eso es falso. Tal reforma requiere un cambio constitucional y no un reglamento. La Constitución precisa en su artículo 179 que el Fiscal será elegido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de una impugnación ciudadana. Y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana regula este concurso.

​

Iván Espinel aseguró: "Hay dos grandes grupos de desempleados de 17 a 25 años y mayores de 45 años".



Eso es parcialmente verdadero. Datos del INEC, a diciembre del 2016, refieren que el grupo etario con mayor porcentaje de desempleo es el de 15 a 24 años, con el 40,6%. Le sigue el grupo de 25 a 34 años con el 28,5%. El grupo de entre 45 y 64 años representa al 14%, cuarto de entre los cinco grupos.







Abdalá Bucaram Pulley (Fuerza Ecuador)

Abdalá Bucaram Pulley señaló: "Lamento referirme al candidato oficialista, estimado Lenín (Moreno), en nombre de los pobres del Ecuador, ¿cómo propone subir un bono a USD 150 si se lo han quitado a medio millón, cómo proponen crear universidades en cada cantón si le han negado el estudio al 75%de los jóvenes con el examen de la Senecyt que lo vamos a eliminar?

El dato de la Senescyt es falso. Antes del Examen Nacional de Educación Superior (ENES) las universidades tenían pruebas de admisión como filtro, un ejemplo es la Escuela Politécnica Nacional. La tasa de ingreso a la educación superior se incrementó en un 27%, pasando de 52 781 en el 2009 a 71 995 en el 2012.







Paco Moncayo (Acuerdo Nacional por el Cambio)

Paco Moncayo dijo que 450 000 jóvenes ni trabajan ni estudian.

Eso es falso. El INEC determinó, a diciembre del 2016, que hay 166 763 jóvenes de entre 15 y 20 años en esa condición, sin laborar. La cifra total de la población desempleada es 410 441.