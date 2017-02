'Fact checking' del Diálogo Presidencial 2017

Las afirmaciones que los candidatos a la Presidencia de la República han hecho durante el Diálogo Presidencial 2017 han sido valoradas. El equipo periodístico de Diario EL COMERCIO se se dio a la tarea de comprobar lo que se ha dicho en este encuentro.



A continuación el detalle de las afirmaciones:



Patricio Zuquilanda sobre el IESS

En referencia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Candidato por el Partido Sociedad Patriótica, Patricio Zuquilanda, señaló: que existen 2,1 millones de personas que aportan al IESS”.

Eso es falso: a marzo del 2016, último dato disponible del IESS, se reportaron 3,5 millones de afiliados".









Patricio Zuquilanda, señaló: que "el Gobierno, además, no ha pagado el fondo de pensiones del 40%.

Eso es falso: el Gobierno ha pagado el 40% de su aporte para el pago de pensiones, lo hizo hasta abril del 2015, cuando esa obligación se eliminó vía reforma legal. Lo que el Gobierno no ha pagado es la deuda de USD 2 507 millones por el aporte del Estado al pago de atenciones médicas de jubilados y personas con enfermedades catastróficas. El Gobierno sostiene que esa deuda es "inexistente" e "incuantificable".



Patricio Zuquilanda dijo: "No como la banca nacional que nos atraca con intereses de entre el 25% y el 30%".

Las tasas máximas de interés referenciales para la banca las fija el Banco Central del Ecuador. Cada producto crediticio o segmento tiene una tasa de interés diferente. Por ejemplo, para febrero de este año, la tasa de interés corporativo mínima es de 8,31% anual y la máxima de 9,33%. Estas poseen el rango más bajo.



Otros créditos como de consumo e inmobiliarios tienen tasas de interés que van entre el 10,77% y el 17,30. Mientras que el producto crediticio con el interés más alto es microcrédito minorista: con una tasa de mínima de 27,09% anual y máxima de 30,50%.



Patricio Zuquilanda al responder sobre las políticas sociales, durante el Diálogo Presidencial 2017 en EL COMERCIO, el candidato del Partido Sociedad Patriótica señaló: “Tenemos solamente 5 000 médicos y necesitamos 24 000”.

La cifra del INEC: El número de médicos en Ecuador pasó de 12 492 en 2005 a 29 374 el pasado año, según datos del Anuario de Estadísticas de Salud publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en noviembre del 2016.



El país cuenta con una tasa de 18,04 médicos por cada 10 000 habitantes, frente a los 9,10 de 2005, informó hoy 8 de noviembre de 2016 este organismo.

Cynthia Viteri sobre la Judicatura y la políticas sociales

“Que le Consejo Nacional de la Judicatura deje de ser la última instancia y que a través de error inexcusable quiera dictar sentencias y que persiga a los abogados en libre ejercicio si no hacen lo que les mandan. Esto se logra con consulta popular directa, en la cual me ahorro dinero, me ahorro tiempo y encuentro además un resultado absolutamente fidedigno”.

Un Presidente no puede ejecutar directamente una consulta popular. En la Constitución de la República (2008), en el Artículo 104, se dice que “en todos los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas”.





Al responder sobre las políticas sociales, la candidata Cynthia Viteri señaló: “para combatir la desnutrición crónica que afecta a medio millón de niños de entre 0 y 5 años”.

Esto es parcialmente verdadero: Según la encuesta Condiciones de Vida 2014 y Ensanut ECU 2012, “el 24% de los niños menores de 5 años en Ecuador sufre de desnutrición crónica. Es decir, 1 de cada 4 niños, equivalente a cerca de 400 000 niños”.







Washington Pesantez sobre el IESS

En referencia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el candidato Washington Pesantez, por el Partido Unión Ecuatoriana, señaló que: "existen 4,2 millones de afiliados al IESS”.

Eso es falso: a marzo del 2016, último dato disponible del IESS, se reportaron 3,5 millones de afiliados".









Washington Pesántez sobre el empleo dijo: "En el país hay 4,6 millones de ecuatorianos sin trabajo. Si ofrecemos un millón de empleo necesitamos cinco periodos presidenciales para que todos los ecuatorianos podamos trabajar".

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec), a diciembre del 2016 se registraron 410 441 desempleados en el país.









Abdalá Bucaram Pulley sobre las elecciones y las políticas sociales

Abdalá Bucaram Pulley: La gran diferencia del baratillo de ofertas con la propuesta de la Fuerza del Cambio es que nosotros ofrecemos solo lo que podemos cumplir. Por eso, nuestra propuesta en materia social es crear el seguro social para la niñez. Que todos los niños ecuatorianos de 0 a 2 años tengan un seguro universal gratuito sin importar que sus padres están o no afiliados. Incrementaremos el Bono de Desarrollo Humano hasta USD 100 para personas mayores de 65 años que estén en condicione de abandono y principalmente devolveremos el bono al mas del medio millón de personas que este Gobierno se los ha quitado.



Este dato es parcialmente verdadero, los adultos mayores ahora mismo ya reciben el Bono de Desarrollo Humano, de USD 50, como todos. Son alrededor de 490 000 adultos mayores los beneficiarios.

​

Abdalá Bucaram Pulley: Lamento referirme al candidato oficialista, estimado Lenín (Moreno), en nombre de los pobres del Ecuador, cómo propone subir un bono a USD 150 si se lo han quitado medio millón (de personas), cómo proponen crear universidades en cada cantón si le han negado el estudio al 75%de los jóvenes con el examen de la Senecyt que lo vamos a eliminar.

Ese último dato no es verdadero. Si bien desde el 2012 el gobierno de Rafael Correa instauró el Examen Nacional de Educación Superior (ENES), como parte de un sistema de acceso a cupos en la universidad pública, años atrás las universidades ya tenían diferentes pruebas de admisión como filtro, un ejemplo es la Escuela Politécnica Nacional. En otras, para obtener un cupo había que hacer filas y pasar la noche anterior a la fecha de inscripción. Los cupos no los ofrece la Secretaría Nacional de Educación Superior sino cada universidad. El postulante escoge cinco opciones de carreras en universidades e institutos y según la puntuación que obtenga (hasta 1 000 puntos), el sistema de admisión asigna los cupos a los jóvenes con las mejores marcas o puntuaciones, según el número disponible de plazas. Además se implementó, como parte del Sistema de Nivelación y Admisión, cursos de nivelación. Y según datos oficiales, la tasa de ingreso a la educación superior se incrementó en un 27%, pasando de 52 781 en el 2009 a 71 995 en el 2012, por ejemplo. Nosotros sí vamos a hacerlo, sí vamos a devolver el bono, sí vamos a llevar la universidad a cada cantón, sí vamos a darles seguridad gratuita a todos los niños, sí vamos a cumplir con las ofertas que no te han cumplido en estos 10 años y si puede hacerlo (a Lenín) hágalo, ya no espere a ser Presidente.



Abdalá Bucaram Pulley: Es importante que más de medio millón de ecuatorianos a quienes le han quitado el bono sepan que no hay respuesta para ustedes, que no te lo van a devolver y tampoco te lo van a subir, que lo que van a hacer es subirte el gas y seguir eliminando los beneficios de las pocas cosas buenas que se han alcanzado democráticamente en las urnas. Sin embargo, el nuevo presidente de la Republica, Dalo Bucaram, va a pensar en función social. Vamos a garantizar el libre acceso a las universidades, vamos a erradicar a través del incremento del bono, como lo mencione, de todo tipo de violencia contra nuestros adultos mayores, vamos a devolver los beneficios que nos están recortando de forma injustificada.

Serán las madres de familia las que decidan en libertad en qué escuela tienen que estudiar sus niños.

Este último comentario no es verdadero. En el país hay un sistema por el cual todo niño o joven que es inscrito en el sistema fiscal es ubicado, pero los cupos se reparten con un criterio de zonificación, es decir según el lugar de residencia. Los padres no pueden escoger el lugar de estudios, un sistema informático contrasta el lugar de residencia con los documentos que entregan (recibo de pago de servicios) y ubica al estudiante.



Paco Moncayo y las políticas sociales

Paco Moncayo dijo que 450 000 jóvenes ni trabajan ni estudian

El INEC determinó que, a diciembre del 2016, 166 763 chicos de entre 15 y 20 años no laboraban.











Iván Espinel sobre economía

Sobre el crecimiento de la economía de Ecuador en este año, el candidato por el movimiento Fuerza, de la lista 5, Iván Espinel, dijo: “Incluso el Banco Central del Ecuador dice que el país va a decrecer”.

El Banco Central del Ecuador (BCE) proyectó que la economía de Ecuador crecerá 1,42% en este año.