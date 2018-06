Fabricio Villamar habla de propuestas para Quito, en su posesión como director cantonal de Creo

LEA TAMBIÉN

Fabricio Villamar, del movimiento Creo, estará al frente de la directiva cantonal de esa organización política. En el discurso de posesión se enfocó en las actividades pendientes para el próximo Alcalde de la ciudad.

“Quito no tiene alcalde”, señaló el legislador quien no descartó presentarse para las elecciones seccionales de marzo del 2019 en la que se elegirán alcaldes, prefectos, concejales, miembros de las juntas parroquiales y, por primera vez por voto universal, los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.



“No podemos tener candidatos mediocres, estamos llamados a darle al Ecuador los mejores hombres y mujeres, gente honesta y capaz, gente que nos conduzca a la prosperidad, no al conformismo, gente confiable, gente que nos haga sentir orgullosos, que no sean el mal menor, sino la esperanza de cambio, esa gente le debemos al Ecuador”, manifestó en su discurso, la noche del martes 26 de junio.



Villamar presentó a Silvia Diaz, Washington Barragán, Susana Añazco y Raúl Pozo como el equipo que lo acompañará en la directiva de Creo en Quito. En el acto, recordó que han hablado con el líder nacional de la agrupación, Guillermo Lasso, quien está de acuerdo con que la directiva local, incluida la de Pichincha, defina los asuntos pendientes en Quito, entre ellas, las candidaturas.



Los problemas en la recolección de basura, en movilidad, mantenimiento vial, educación, salud y productividad fueron señalados por Villamar. En su presentación como presidente cantonal estuvo César Monge, quien dirige a Creo a escala nacional.



Finalmente, el Legislador reconoció que hubo decisiones en el pasado dentro del movimiento que afectaron los resultados electorales. “La alianza con SUMA no nos hizo bien. Esa alianza no nos dio ni un voto más de lo que teníamos, y nos costó perder un asambleísta nacional, y en Pichincha, por ejemplo, significó regalar tres puestos en la Asamblea”, comentó.



Para Villamar, no deben existir alianzas con movimientos que podrían traicionarlos luego de elecciones. Por ejemplo, mencionó a SUMA, que luego de las elecciones en el 2017 decidió separarse del bloque.



También señaló a otras organizaciones. “Sería impensable una alianza con Avanza por ejemplo para estas elecciones. Sería impensable en lo local una alianza con los antiguos roldosistas, sería una ingenuidad hacer alianzas con los que han sido candidatos de SUMA, eso sería no haber aprendido de la historia”, comentó.