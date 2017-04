Fábrica que se incendió fue clausurada

Luego de 6 horas de trabajos, los bomberos lograron confinar el incendio ocurrido la mañana del lunes 24 de abril, en la fábrica Incinerox, ubicada en Itulcachi, al suroriente de Quito.

En el interior del establecimiento se encontraban 85 trabajadores, que fueron evacuados de forma oportuna, lo cual evitó que existieran heridos. Sin embargo, la labor de los casaca roja se complicó, pues en la fábrica se acumulaban productos químicos, que causaron al menos doce explosiones durante el día.



"Nuestros bomberos han tenido que realizar un trabajo muy peligroso y lento, hemos tenido que hacer ciertas maniobras para evitar más explosiones", explicó Eber Arroyo, Comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito.



Un bombero resultó herido, luego de la larga jornada, en la que participaron más de 90 funcionarios entre bomberos, policías metropolitanos y miembros del COE Metropolitano.



La fábrica, que según su página web, se dedica a la gestión integral de desechos industriales, desde hace 15 años, fue clausurada por la Agencia de Control, según indicó Juan Zapata, Secretario de Seguridad del Cabildo capitalino.



"No presentaron la LUAE (Licencia única de Actividades Económicas) y de igual forma no tienen el permiso que otorga el Cuerpo de Bomberos", explicó Zapata.



Hasta el lugar también llegaron funcionarios de la Secretaria de Ambiente para realizar varias mediciones de los niveles de contaminación que se habrían producido por la combustión de los productos químicos. "Si los niveles de contaminación superan la norma establecida en el Distrito Metropolitano de Quito, se enviará un informe al Ministerio de Ambiente para que existan las respectivas sanciones", dijo el Secretario de Seguridad.



La planta de desechos sólidos El Inga, que se localiza cerca al sector del incendio, fue cerrada, porque las autoridades temían que el alto grado de toxicidad que produjo el incendio afectara a los trabajadores.



Hasta el momento los bomberos no han determinado las causas del incendio, pues continúan realizando las investigaciones.