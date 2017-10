Expresidentes de EE.UU. recaudan fondos para víctimas de huracanes

Los expresidentes de Estados Unidos Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush y Jimmy Carter participaron el sábado 21 de octubre de 2017 en un concierto benéfico para recaudar fondos a favor de las víctimas de los huracanes que azotaron el país.

Los cinco exmandatarios subieron al escenario en el momento de cantar el himno nacional y luego se sentaron en la primera fila para presenciar el espectáculo, celebrado en Texas (sur) .



Juntos ya han logrando recolectar USD 31 millones para los damnificados por Harvey, Irma y María, gracias a la contribución de 80 000 personas, según explicó la oficina de Bush padre.



“Como expresidentes queremos ayudar a nuestros compatriotas estadounidenses a comenzar a recuperarse”, dijo Obama en un video proyectado al inicio del concierto.



“La gente está sufriendo aquí, pero tal y como dijo un tejano, tenemos más amor que agua en Texas”, aseguró de su lado Bush hijo.



El cantante country Lee Greenwood abrió la velada musical con el tema Proud To Be an American (Orgulloso de ser estadounidense) .



El mandatario Donald Trump no asistió a la cita, pero celebró en un video la “maravillosa” y “vital” ayuda de sus antecesores.



La primera dama “Melania y yo queremos manifestar nuestro profundo agradecimiento por su increíble colaboración”, señaló.

Harvey arrasó Texas e Irma y María barrieron el sureste de Estados Unidos y parte del Caribe, en especial Puerto Rico, dejando centenares de muertos y damnificados y daños por miles de millones de dólares.