Expresidente Sebastián Piñera declara patrimonio de USD 600 millones

El expresidente de Chile y aspirante a un nuevo mandato Sebastián Piñera declaró un patrimonio de USD 600 millones, lo que equivale a un poco más de 20 % de lo que la revista Forbes estima que posee.

Los valores de los activos incluidos en la Declaración de Intereses y Patrimonio que el candidato de la colectividad Chile Vamos entregó este martes 9 de mayo del 2017 al Servicio Electoral al inscribir su candidatura a las primarias suman un total deUSD 600 millones, según consignó el periódico La Tercera.



Dicha cantidad ha generado un amplio debate en Chile, pues equivale a un poco más del 20 % del patrimonio de USD 2 700 millones estimados por la revista Forbes.



La oficina del expresidente (2010-2014) envió este martes un comunicado para aclarar que la cantidad declarada "se refiere solo a los intereses y patrimonio de Sebastian Piñera, y en consecuencia, no incluye a otros miembros de su familia, como su señora Cecilia Morel, la que voluntariamente hizo su propia Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP), ni a sus hijos".



"Dado algunos trascendidos de prensa es importante aclarar que (...) la valoración de los activos se hace considerando el valor libro en el caso de las sociedades y el valor fiscal en el caso de las propiedades", los que "pueden ser muy inferiores al verdadero valor económico de dichos activos", agrega el texto.



"En consecuencia, las estimaciones del valor patrimonial a partir de la DIP no necesariamente reflejan y pueden subestimar el verdadero valor económico del patrimonio del declarante, ni mucho menos el valor económico del patrimonio familiar", admite el documento.



El candidato dio a conocer recientemente su fórmula de fideicomiso, comprometiéndose a incluir "no sólo las acciones de sociedades anónimas abiertas chilenas, como lo exige la ley, sino también y voluntariamente, sobre acciones de sociedades anónimas abiertas extranjeras".

El precandidato conservador a la presidencia de Chile anunció que dejaría en manos de fideicomisos la administración de las acciones en sociedades constituidas en Chile y en el extranjero.



Además reveló que él y su esposa, Cecilia Morel, se retiraron "por completo" de la propiedad de las sociedades conformadas junto a sus hijos en las que tenían una participación minoritaria.



Sin embargo, Piñera no ha podido deshacerse de las acusaciones y sospechas de conflictos de interés, un fantasma que ha resurgido con miras a las elecciones de este año.



El exmandatario conservador, que este martes participó en un seminario organizado por El Mercurio de Antofagasta, señaló en alusión al gran número de inmigrantes que en los últimos años ha llegado al país austral que "no soy xenófobo pero no tengo porqué aceptar a cualquier persona que venga a Chile".



Adelantó que en caso de llegar a la Presidencia, abrirá las puertas "a todo lo que es bueno para Chile, al comercio, al turismo, al intercambio, a la migración legal".

Pero por el contrario, enfatizó que "vamos a cerrar las puertas, y ojalá con un machote, a todo lo que es malo para Chile, la delincuencia, el contrabando, el narcotráfico, la migración ilegal".



Valoró las masivas llegadas de extranjeros, como por ejemplo los croatas y palestinos, quienes, en su opinión, vinieron a aportar a nuestro país "pero debemos tener un filtro a la migración, a aquellos que vienen a Chile a delinquir".



En esta línea, criticó la decisión del actual Gobierno de evitar legislar una nueva política de migración.



Piñera, el favorito en las encuestas para ganar las elecciones del 19 de noviembre, participará el 2 de julio en las primarias de la oposición conservadora para convertirse en el candidato único de la derechista coalición Chile Vamos.