Expresidente mexicano Felipe Calderón pide plantarle cara al 'buleador' de Trump

El expresidente mexicano Felipe Calderón defendió este 26 de enero del 2017 la necesidad de plantarle cara al mandatario de EE.UU., Donald Trump, al que comparó con un "buleador", y destacó la importancia de mostrarle el valor de la cooperación de México en temas como la lucha contra las drogas.

"Hay que defenderse contra el buleador, aunque pueda tener costos en el corto plazo", Trump no puede estar atacando a los mexicanos "impunemente", dijo Calderón (2006-2012) a Radio Fórmula.



Pidió una "respuesta activa, creativa" que evite que Trump le meta al país un penalti porque, aseguró, "está buscando una ofensa tan grave (...) que le justifique (...) ser violento".



Como parte de esa estrategia, señaló que "hay que tomar decisiones que hagan sentir que el apoyo y la colaboración de México en el tema (de materia de seguridad interna) no es gratuita".



Por ejemplo, dijo, que se eliminen los retenes instalados en las carreteras del país para ver si los camiones que van a EE.UU. llevan droga y que sean los estadounidenses los que se encarguen de frenar el flujo de drogas que reciben de América Latina a través de México.



En materia de comercio, si bien resaltó la necesidad de "evitar a toda costa esa guerra", defendió la adopción de medidas para que "la base electoral de Trump resienta lo más pronto posible los efectos de la cancelación" o reducción del comercio con México.



Calderón calificó a Trump como "un tipo enfermo" que "reacciona visceralmente" y celebró que Peña Nieto cancelara la reunión que tenía programada para el próximo martes en la Casa Blanca con el presidente de EE.UU.



Peña Nieto anunció su decisión unas horas después de que su colega estadounidense amenazara con anular el encuentro si México no estaba dispuesto a pagar la construcción inmediata del muro en la frontera común ordenada por él el miércoles pasado, algo a lo que el Gobierno mexicano se opone rotundamente.



Este viernes, ambos mandatarios acordaron en una conversación telefónica no hablar públicamente de este tema y resolver diferencias en torno al pago del muro como parte de una discusión integral de todos los aspectos de la relación bilateral.