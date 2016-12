Expresidente peruano Alberto Fujimori es internado por problemas en el páncreas

El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), que purga condena por delitos de corrupción y lesa humanidad, fue internado el domingo en una clínica local debido a problemas en el páncreas, según explicó este lunes 19 de diciembre del 2016 su médico.

“El expresidente ha venido adoleciendo problemas pancreáticos, ha tenido un dolor digestivo. En la evaluación se convino que si no había mejoría, lo mejor sería hospitalizarlo”, dijo Alejandro Aguinaga, médico de cabecera de Fujimori, al canal N.



Aguinaga explicó que el exmandatario será sometido el lunes a una resonancia de abdomen para ver la situación de la glándula pancreática “donde tiene un quiste”.



Fujimori autorizó a informar sobre su salud en su cuenta de la red social Twitter: “He sido internado en la clínica Centenario para examen de quiste en páncreas con aparato de resonancia magnética de alta resolución”, anotó.



Aguinaga, un excongresita fujimorista, manifestó que al ser el expresidente una persona de 78 años, muchos problemas le deterioran la salud, especialmente un reciente pedido de indulto hecho por un ciudadano, que fue rechazado. Según Aguinaga, este no fue planteado ni por Fujimori ni por su familia.



“El pedido de indulto no fue de parte del presidente y me sentí sorprendido cuando la ministra de Justicia lo declaró inadmisible. Esto lo mortifica”, explicó Aguinaga.



El malestar de Fujimori coincide con la época de indultos que el gobierno otorga a fin de año. El presidente Pedro Pablo Kuczynski afirmó en julio que no indultaría al exgobernante, pero aseguró que firmaría una ley de arresto domiciliario si lo pide el Congreso, hoy controlado por la oposición populista del partido fujimorista que dirige la hija de Fujimori, Keiko Fujimori.



Hace dos semanas, Fujimori fue internado por un posible riesgo de una isquemia cerebral y problemas en el hombro.



El traslado del expresidente a centros de salud ha sido recurrente en los últimos tres años debido a su hipertensión arterial y a una lesión cancerígena en la lengua, por la que ha sido operado en cinco ocasiones y que requiere evaluación periódica.



En septiembre fue llevado de emergencia a una clínica por problemas de hipertensión, gástricos y dolores en la lengua.



Debido a su salud, sus cuatro hijos solicitaron en 2013 un indulto al expresidente Ollanta Humala, quien lo rechazó en base a un informe médico que indicó que Fujimori no reunía las condiciones de gravedad para recibir ese beneficio.



En julio de este año, Fujimori volvió a presentar una solicitud de indulto humanitario que fue acogida a trámite. No obstante, el 5 de septiembre resolvió retirarla. Su defensa explicó que no volverá a presentar otra solicitud similar.



Fujimori cumple desde 2007 una condena de 25 años de cárcel por corrupción y violación de los derechos humanos durante su gestión en el marco de la lucha contra la guerrilla de Sendero Luminoso.