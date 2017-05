Expresidenta Kirchner dice que si es necesario será candidata a senadora

La expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) afirmó este jueves 25 de mayo de 2017 que será candidata a senadora en las próximas elecciones legislativas en Argentina si fuera necesario para garantizar el triunfo de una fuerza que “le ponga límites” al gobierno de Mauricio Macri.

“Si es necesario que sea candidata para darle más cantidad de votos a esta propuesta, lo soy” , lanzó Kirchner, pero aclaró que no será “obstáculo” en caso de que su fuerza política, el peronismo, considere que otro nombre garantiza el objetivo de “ponerle límites al ajuste neoliberal”.



En una entrevista de más de 90 minutos realizada con cuatro periodistas del canal de noticias C5N, una verborrágica Kirchner criticó las políticas del gobierno de Macri, a las que calificó como “el regreso del neoliberalismo a Argentina”.



“En principio, quiero convocar a la mayor parte de los argentinos, a los que tienen responsabilidades institucionales e históricas, al reagrupamiento del campo popular, nacional, democrático, para ayudar a que esto no se desmadre” , dijo la exmandataria.



Las expectativas estaban puestas en saber si lanzaría su candidatura a senadora por la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado donde viven más un tercio de los argentinos, en vistas a los comicios legislativos de octubre, en las que Macri buscará revertir su minoría parlamentaria para evitar negociar acuerdos en el Congreso.



Argentina renovará en las elecciones de medio término, el 23 de octubre, la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, en un Congreso dominado por una oposición atomizada.



Al convocar a la unidad, Kirchner dijo que no quiere ser un “dispositivo de la derrota popular, ni voy a participar de una estrategia que tienda a dividir el campo popular”.



La entrevista se realizó en el Instituto Patria, sede partidaria y centro de estudios del kirchnerismo, y fue seguida por centenares de militantes desde las afueras del local, a los que la expresidenta se dirigió desde un escenario al término de la entrevista.



“Necesitamos unir a la mayor cantidad de argentinos posibles. Volvamos a reconstruir una mayoría social, política, sindical que permita la defensa de los derechos sociales, políticos y económicos logrados durante los 12 años” , les repitió en alusión al gobierno de su esposo el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003/2007) y su propio mandato.



Ante los periodistas, la dirigente peronista de centroizquierda dijo que su papel es “lograr a que se construya la unidad, en base a propuestas” .

Entre otros puntos, señaló la necesidad de revisar la deuda externa, que “ aumentó a 97 000 millones de dólares en un año y medio ” de gobierno de Macri y consideró necesario declarar la emergencia tarifaria, alimentaria y laboral.