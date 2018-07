La expresidenta del CNE volvió a cuestionar al Consejo Transitorio, dos días después de ser cesada

LEA TAMBIÉN

Nubia Villacís, expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), reaccionó a la resolución aprobada por el pleno del Consejo de Participación transitorio (Cpccs), que la cesó de su cargo. La misma determinación se tomó con los otro cuatro consejeros principales del CNE.

A través de un comunicado, publicado este jueves, 19 de julio del 2018, Villacís volvió a cuestionar que se le acuse de no acreditar legitimidad y legalidad en su cargo. Nuevamente, adujo que bajo esa lógica, el pleno del Cppccs transitorio estaría arrogándose funciones y “sus resoluciones y actuaciones carecerían de sustento constitucional y legal”.



En su perfil de Twitter Villacís todavía aparece como presidenta del CNE. Ella asegura que el Consejo Transitorio acusó al CNE de negar los derechos políticos, por no entregar el fondo partidario a Pachakutik y Unidad Popular. La presidenta cesada afirma que los recursos públicos solo pueden ser asignados conforme a la normativa existente, y que si se otorga dinero público fuera del contexto legal, se convertiría en peculado.



La extitular del CNE indicó que su separación le causó “afectaciones irreparables” y apunta que no se tomaron en cuenta sus pruebas de descargo y sus alegatos, en la audiencia pública. En el comunicado, Villacís manifestó que no se habrían evaluado algunos reconocimientos internacionales que recibió el CNE durante su gestión, por su estructura orgánica y manuales de procedimientos.



También habló de una eventual reconformación del organismo electoral. En esa línea, dijo que “se sigue omitiendo” un concurso público, con méritos, pruebas de conocimiento y con impugnación ciudadana para ocupar las cinco vocalías del CNE. “Ni siquiera el concurso abreviado que inventaron lo quieren estrenar”, dijo Villacís.

La mañana de este jueves, 19 de julio del 2018, el consejero del Cpccs transitorio, Pablo Dávila, confirmó que dentro del organismo se baraja la posibilidad de convocar a un concurso, para designar consejeros electorales definitivos. En una entrevista en Radio Quito, Dávila adelantó que quieren promover un proceso que tenga la transición más eficiente posible. “Por supuesto implica organizar un concurso ágil y expedito para designar, de ser posible, a los vocales definitivos”, subrayó Dávila.