Las exportaciones de países de la Comunidad Andina crecieron 19,1% en 2017

Las exportaciones de los países de la Comunidad Andina (CAN), integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, alcanzaron los USD 107 142 millones en 2017, un 19,1% más de lo registrado en 2016, informó hoy lunes 16 de abril del 2018 la Secretaría General del organismo en un comunicado.

De enero a diciembre de 2017, las exportaciones peruanas crecieron un 23,3%, las de Colombia un 19,1%, las de Ecuador subieron en 13,9% y las de Bolivia un 11,1%.



Entre los principales productos que los socios de la CAN exportaron al mundo destacan aceites, crudos de petróleo, minerales como cobre, oro, hulla y zinc, además de plátanos en su variedad Cavendish valery o 'seda', entre otros.



En esa línea, el secretario general de la CAN, Walker San Miguel, resaltó "el dinamismo de las exportaciones de los países de la región andina, tanto en el mercado externo como en el intracomunitario".



El comercio intracomunitario, que se da entre los cuatro países que conforman la CAN, subió un 6,2% en 2017 respecto al año anterior, al alcanzar los USD 7 572 millones.



Entre los productos comercializados entre los mismos países de la CAN figuran los aceites crudos de petróleo, tortas y varios residuos sólidos de soja, preparaciones para la alimentación de animales, azúcares de caña o remolacha, aceite de soja en bruto, alambre de cobre refinado y medicamentos para el uso humano, entre otros.