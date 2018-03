Tres explosiones en Texas sospechosas de estar motivadas por odio racial

Dos paquetes bomba estallaron hoy, lunes 12 de marzo, en la ciudad estadounidense de Austin, 10 días después de un ataque similar, mientras la policía de Texas investiga la posibilidad de que se trate de crímenes de odio racial.

Las explosiones tuvieron lugar cuando Austin, la capital del estado y una metrópolis de dos millones de personas, recibe a cientos de miles de visitantes para el festival South by Southwest. Se trata de un evento sobre medios interactivos, cine y música que se realiza anualmente desde 1987.



Un joven de 17 años murió el lunes temprano después de llevar un paquete a su casa y abrirlo, mientras que una residente de la misma dirección resultó herida, informó la policía.



Más tarde, una mujer de 75 años resultó gravemente herida en una segunda explosión, cuando recogió un paquete frente a su casa. Fue hospitalizada en estado crítico pero estable.



El 2 de marzo, otro paquete bomba se había cobrado la vida de un hombre de 39 años.



“Este es el tercero de lo que creemos que son incidentes relacionados en los últimos 10 días”, dijo el jefe de policía de Austin, Brian Manley, en una conferencia de prensa.



“Imploramos a la comunidad, si sabe algo sobre estos ataques, es imperativo que lo diga”, apuntó.



USD 15.000 de recompensa



La oficina del Gobernador de Texas ofreció una recompensa de USD 15 000 por información que conduzca al arresto del culpable. “Quiero asegurarles a todos los texanos, y especialmente a los de Austin, que los agentes de la fuerza pública locales, estatales y federales están trabajando diligentemente para encontrar a los responsables de estos crímenes atroces”, dijo el gobernador Greg Abbott en un comunicado.

Los investigadores no han hallado evidencia de terrorismo y aún no han establecido un motivo definido ni tienen una descripción del atacante, dijo Manley.



La policía evaluaba si los ataques fueron provocados por odio racial.



“Tenemos dos víctimas afroestadounidenses, y la víctima de este último incidente fue una mujer hispana de 75 años. Por lo tanto, todavía estamos trabajando para determinar si esto puede jugar o no un papel, pero no vamos a descartarlo”, dijo el jefe de policía.



Michelle Lee, una portavoz del Buró Federal de Investigaciones (FBI), que está colaborando en la investigación, dijo a la AFP que “no se ha descartado nada en términos de motivos”.



Las autoridades creen que los paquetes, descritos como cajas de aspecto sin importancia, fueron depositados durante la noche y no fueron enviados a través del correo, ni de ningún otro servicio de entrega.

“Estar atentos”



La Policía de Austin investiga lo ocurrido mientras unos 500 000 asistentes de casi 100 países visitan Austin para asistir al festival South by Southwest, que incluye una serie de conciertos, presentaciones corporativas y proyecciones de películas.



El fundador de Tesla, Elon Musk, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, el excandidato presidencial Bernie Sanders y el productor musical Nile Rodgers se encuentran entre los principales oradores.



La cuenta oficial del festival en Twitter publicó una declaración dando sus condolencias por estos ataques. El jefe de policía instó a los asistentes al festival y a la población en general a “estar atentos a lo que pasa”.



Mientras tanto, las autoridades advirtieron a los residentes evitar abrir paquetes inesperados y denunciar cualquier cosa sospechosa.



Su pedido generó varias llamadas a las autoridades, pero ninguna indicó nada sospechoso, dijo.



La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, una agencia federal de seguridad de Estados Unidos, dijo que un equipo de respuesta nacional colaborará con la policía de Austin en la investigación.