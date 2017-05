Expertos piden políticas educativas para reducir accidentes de motocicletas

Expertos iberoamericanos reunidos en Bogotá pidieron este viernes, 5 de mayo, nuevas políticas de educación y seguridad vial para reducir los accidentes con motocicletas que dejan 1 200 000 muertos al año en el mundo.

"El desafío que tenemos ahora es construir políticas que eliminen el riesgo en las calles y que reduzcan el comercio salvaje y perverso de las motos en los países, que de algún modo generan siniestros en la seguridad vial", dijo a Efe el director de proyectos del Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica, Roy Rojas.



El consejo directivo del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (Oisevi), integrado por Colombia, Ecuador, Paraguay, Guatemala y Costa Rica, se reunió en Bogotá durante dos días y señaló que la principal causa de los accidentes que involucran motocicletas es la "falta de educación" de la ciudadanía.



"El problema de los accidentes viales es un tema de comportamiento humano y de la creciente falta de respeto que existe entre los ciudadanos y hacia las normas básicas de civismo", afirmó a Efe el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia, Ricardo Galindo.



El funcionario destacó que en el mundo hay 1,2 millones de fallecidos al año en accidentes que involucran motocicletas, además de 50 millones de lesionados, y puntualizó que el 90 % de esos accidentes ocurren en países con "ingresos bajos y medios".



Galindo agregó que "el 80 % de los accidentes ocurre por exceso de velocidad, por no obedecer las normas de tránsito y manejar en estado de embriaguez".



Los dirigentes de los cinco países coincidieron en que el "motoboom" que se registra desde 2004 en Iberoamérica cambió el paradigma de transporte en las calles y aumentó el riesgo urbano, con ciudades atiborradas de motos y de personas que no saben conducirlas.



"El mayor problema no es el crecimiento de la cantidad de motocicletas en las calles, sino que muchos de quienes las conducen no las saben manejar y no utilizan los dispositivos de seguridad ni los elementos protectores, provocando daños a la población y a ellos mismos", dijo el jefe del Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito de la Policía de Guatemala, Yoonni Aguilar.



Los participantes en el encuentro, preparatorio de la V Asamblea General de la Oisevi, que se realizará entre el 19 y 21 de junio en San José de Costa Rica, coincidieron en que el incremento de las motos en Iberoamérica se debe a lo económico de estos vehículos tanto en su precio como en gastos de mantenimiento.

La planificación de nuevas medidas de seguridad será el tema central de la asamblea de la Oisevi en la capital de Costa Rica.